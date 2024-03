Až o desítky procent levněji. Města díky zvýšené poptávce po zakázkách ušetří

„Ještě nedávno se hlásily do soutěže v průměru dvě až tři firmy a někdy ani to ne, dnes je to pět až šest firem, což je pozitivní trend,“ zhodnotila například mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Větší zájem firem o městské zakázky se podle ní odráží i ve vysoutěžených cenách.

„Soutěžemi se nám je teď daří dostat dolů přibližně o deset procent oproti projektovaným cenám. U některých zakázek, jako je oprava komunikací, jsou ceny nižší až o 30 procent,“ porovnala.

Právě o opravy komunikací je v Olomouci výrazně vyšší zájem než ještě nedávno.

„Například na chodník ve Hněvotínské ulici zájemci podali jedenáct nabídek, na opravu zpevněných ploch kolem Mateřské školy Wolkerova dokonce sedmnáct,“ zdůraznila.

Vliv má i mírný pokles cen materiálů

Že firmy usilují o veřejné zakázky více než dřív, potvrzují i další okresní města Olomouckého kraje.

„Všímáme si většího hladu po stavebních zakázkách. Ještě nedávno přicházely jedna až tři nabídky, nyní je to čtyři i šest na jednu zakázku,“ uvedl vedoucí odboru investic jesenické radnice Jiří Uher.

Podle něj jsou nabídkové ceny nižší než projektované. „Myslím si, že do nabídkových cen uchazečů se promítá nejen zájem o konkrétní zakázku, ale také pozvolný mírný pokles cen některých stavebních materiálů,“ míní.

„Oproti předcházejícímu období, kdy se některé nabídkové ceny přibližovaly k předpokládané hodnotě zakázky stanovené zadavatelem, nebo ji dokonce i překračovaly, se nyní pohybují pod předpokládanou hodnotou až o desítky procent,“ zmínil Uher.

Jesenickou radnici překvapil třeba vysoký zájem o revitalizaci městského objektu v Dukelské ulici pro zřízení dětské skupiny.

Demolice stála třetinu předpokládané ceny

Až třetinový pokles nabídkových cen oproti projektu registruje rovněž šumperská radnice.

„Například do výběrového řízení na opravu střechy budovy společnosti Pontis v ulici 17. listopadu (bývalá knihovna – pozn. red.) se přihlásilo pět firem, na obdobnou zakázku se ozývali obvykle dva až tři zájemci. I díky tomu se nám podařila vysoutěžit cena o více než 30 procent nižší oproti původnímu odhadu,“ sdělila šumperská mluvčí Soňa Singerová.

Realizační ceny se nyní obdobně daří snižovat v soutěžích i v Prostějově, bývají o pětinu až třetinu nižší. Potvrdil to náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). Zároveň potvrdil i růst počtu uchazečů o jednotlivé zakázky. Překvapivě vysoký byl například zájem o demolici stávající tržnice.

„Je to specifická a ojedinělá zakázka. Město obdrželo celkem 16 nabídek a vysoutěžená cena je na třetině předpokládaných rozpočtových nákladů,“ popsal Rozehnal.

Větší poptávku především stavebních firem o zakázky samospráv potvrdil i šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk.

„Oživení stavebního trhu vede logicky i k nárůstu zájmu o zakázky. Pomáhá taky pokles cen některých stavebních materiálů, což vytváří větší prostor při stanovování nabídkových cen. Je to pozitivní jak pro firmy, tak pro města,“ shrnul Švamberk.