Hodolanskou tramvajovou trať čeká celková modernizace, cílem je rok 2028

Specialisté magistrátu i Dopravního podniku města Olomouce doporučují, aby byl celý úsek modernizován. Prvním krokem má být studie včetně nezbytných dalších zásahů, například stavební úpravy nástupních ostrůvků.

„Musíme si ujasnit, kam a kdy se chceme posunout,“ apeloval na vytvoření studie primátor Miroslav Žbánek.

Připomněl, že komunikace patří státu, nikoliv městu, stejně jako most přes řeku Bystřici, a že bude nutné jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Tramvajová trať od olomouckého hlavního vlakového nádraží přes čtvrť Hodolany (na snímku) do Pavloviček je ve špatném stavu a v horizontu několika let bude potřebovat velkou rekonstrukci nebo modernizaci.

Ve hře je několik variant – celková modernizace hodolanské trati za použití dotace z Operačního programu Doprava, nebo jen oprava tramvajového svršku, případně pouze lokální opravy nebo úplné uzavření trati.

Dopravní podnik preferuje modernizaci s opravou tramvajového svršku i spodku a novými zastávkami.

„Zástupci odboru investic i odboru dotačních projektů s návrhem dopravního podniku rovněž souhlasí,“ doplnila náměstkyně primátora Miroslava Ferancová, která má v kompetenci odbor dopravy.

Příprava bude podle primátora Žbánka složitá, protože se jedná o důležitou dopravní tepnu, jejíž uzavření zkomplikuje provoz.

„Přitom nemůžeme čekat na dobu, než vznikne souběžná rychlostní tangenta na Šternberk, ale životnost trati je zároveň odhadnuta jen na pět let,“ řekl primátor.

Konečná u autobusového nádraží

Dopravní podnik proto musí počítat i s variantou, že by tramvaj při rekonstrukci měla konečnou u autobusového nádraží.

Trať vede ulicemi Hodolanská, Divišova, Pavlovická, U Podjezdu a Edisonova. Částka za modernizaci by mohla podle odhadů činit 274 milionů korun, ale více než tři čtvrtiny nákladů by pokryla evropská dotace.

„V případě opravy svršku, který by technickou situaci vyřešil jen v horizontu let, by město muselo vynaložit 194 milionů zcela ze svého rozpočtu. Aby se město mohlo o dotaci ucházet, musí modernizaci projekčně připravit a provést do konce roku 2028,“ upozornil Pavel Konečný z magistrátu.

„Nebo riskovat odsunutí do doby, až budou známé dotační podmínky z nového programového období fondů Evropské unie po roce 2027,“ dodal.

Dopravní podnik nedávno dokončil jinou velkou investici – novou tramvajovou halu kousek od vlakového hlavního nádraží, díky níž už nebudou muset být tramvaje na noc odstavovány v Sokolské ulici nedaleko centra města.

V hale o celkové délce 105 metrů jsou umístěny tři koleje, na nichž je možné odstavit až devět tramvajových souprav, tedy osmnáct vozů. Uleví tak staré vozovně, jejíž kapacita nestačí. Stavba stála více než 300 milionů korun, 85 procent nákladů nicméně pokryla dotace z evropských fondů.