Olomouci chybí druhý bazén, zájem o plavání přitom roste. Teď se chystá

Radní hanácké metropole se dohodli na výstavbě nového, pětadvacet metrů dlouhého bazénu. Projekt, který poslouží podání žádosti o dotaci, nechá připravit společnost Aquapark Olomouc.

„Nový bazén by měl sloužit výuce škol i klubů po dobu rekonstrukce velké haly olomouckého plaveckého stadionu a následně rozšířit nabídku vodní plochy pro olomouckou veřejnost i sportovní kluby,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doleželová.

Současný krytý bazén ve městě navíc stárne. „Po desítkách let technologie dožívají, stejně není vyhovující stavebně-technické řešení stadionu ani zázemí pro plavce, proto je projekt nové kryté pětadvacítky záložním řešením do budoucna, právě pro dobu rekonstrukce stávajícího plaveckého stadionu,“ uvedl primátor města Olomouce Mirek Žbánek s tím, že vzhledem k rozšířenosti vodních sportů v Olomouci i zájmu veřejnosti o plavání je potřeba téma řešit, aby měli lidé v průběhu až dva roky trvající rekonstrukce stadionu kam chodit plavat, ale také proto, že v Olomouci dlouhodobě chybí druhá vodní plocha.

Akvabely, potápěči, ploutvové plavání

S tím souhlasí také náměstkyně primátora Miroslava Ferancová. „Neumím si představit, že bychom rozhodli o rekonstrukci velkého bazénu a nezajistili Olomoučanům náhradu. Nemluvím jen o plavání veřejnosti. Jde zejména o sportovní kluby – rychlostní i ploutvové plavání, akvabely, potápěče, vodní pólo, ale i povinnou výuku dětí ze škol. Není v republice mnoho měst s takto rozšířenou základnou vodních sportů, která nemají k dispozici další vodní plochu.“

Stavba nového krytého bazénu ovšem závisí na dotaci od Národní sportovní agentury. Studie malé bazénové haly počítá s náklady zhruba 250 milionů korun, kterou by z větší části uhradila právě zamýšlená dotace.

„Mohlo by se jednat o sedmdesát až sto milionů korun. Právě pro získání dotace je ale nutné předložit projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Tu nechá vypracovat společnost Aquapark Olomouc,“ vysvětlila mluvčí.

Pokud se vše podaří a vedení města schválí výstavbu, mohlo by se začít stavět v roce 2025 až 2026.

„Jsme v situaci, kdy se chystá rekonstrukce plaveckého stadionu z roku 1965. V jiných krajských městech s rozvinutou sportovní základnou se vodní plocha rozšiřovala, ale Olomouc zaostává. Nutnost výstavby nového bazénu nevyplývá pouze z rekonstrukce ‚padesátky‘, ale také z faktu, že plocha pro rekreační a kondiční plavání v Olomouci není dostatečná. Navíc je nutné zmínit, že aktuálně ve městě neexistuje výukový bazén pro povinnou výuku plavání dětí školního věku. Oba tyto dlouhodobé problémy by měla výstavba nového areálu vyřešit. Zároveň je situace taková, že je naše společnost nyní schopná zajistit financování projektu za využití vysoké dotace,“ popsal ředitel Aquaparku Olomouc Dalibor Přikryl s tím, že dalším cílem je snaha nemrhat příležitostí získat vysokou dotaci, která se již v budoucnu nemusí opakovat.

Spojí oba areály

Cena projektu pro stavební povolení by měla být 10 až 12 milionů korun a zaplatí ji společnost Aquapark Olomouc. Nová „pětadvacítka“ by měla vzniknout na pozemku přilehlém k letní části aquaparku, takže by stavebníci oba areály propojili a lidé by získali v letních měsících možnost využívat současně vnitřní i vnější prostory.

„Ročně stávající padesátimetrový bazén v Olomouci využije až 300 tisíc Olomoučanů,“ připomněla mluvčí.

Předmětem veřejné zakázky, kterou bude Magistrát města Olomouc řešit, je příprava projektové dokumentace na stavbu nové budovy a kondičního sportovního bazénu pro veřejnost a sportovní kluby.

„Tento projekt diskutujeme na jednáních dozorčí rady už delší dobu a ředitel Aquaparku Olomouc vložil do příprav hodně energie a zkušeností, máme proto radost z dalšího posunu. I když v tuto chvíli máme představu o objemu, funkci a vyhotovenou studii, finální podobu určí až autor projektu, který vzejde jako vítěz z připravované soutěže,“ okomentoval rozhodnutí radních Tomáš Černocký, člen dozorčí rady společnosti.