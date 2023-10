Přerovský Emos se promění na sídlo magistrátu, přestaví ho VCES za 360 milionů

Firma je podepsaná například pod stavbou generálního konzulátu České republiky v Mnichově nebo olomouckého magistrátu.

Cenu na zasedání kritizovala opozice. Město původně počítalo s částkou 300 až 312 milionů korun bez DPH, vítěz nabídl cenu 297 milionů. Na přestavbu radnice získala dotaci 167 milionů ze Státního fondu podpory investic.

„Zájem byl velký, do výběrového řízení se nakonec přihlásilo pět uchazečů. Vybrali jsme ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Firma VCES nabídla nejnižší cenu, která je fakticky těsně pod předpokládanou hodnotou, kterou jsme si nechali přepočítat při zadávání veřejné zakázky,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

„Jde o obrovskou firmu, která staví po celé republice, má dobré renomé a splnila vše, co měla,“ doplnil primátor Petr Vrána (ANO) s tím, že pokud vše půjde podle plánu, může se začít stavět do konce roku.

„Výběr dodavatele stavby nyní oznámíme všem uchazečům a ti budou moci podávat námitky. Doba, po kterou tak mohou učinit, je patnáct dní od doručení oznámení,“ nastínil další postup Lichnovský.

Po uzavření smlouvy pak bude staveniště předáno vítězné firmě. Zastupitelé upozornili, že společnost do té doby musí získat veškerá potřebná povolení a mít vyřešený zábor staveniště.

Opozice kritizuje cenu

Celá proměna Emosu podle návrhu společnosti Anagram&Gruppa, která počítá i s kavárnou s výhledem na město či schodištěm vedoucím podél průhledné fasády, si vyžádá uzavírky či objízdné trasy.

„Vše musí být ošetřeno tak, aby bylo staveniště pro lidi bezpečné,“ doplnil primátor, který věří, že přestavbu by se mohlo podařit dokončit do dvou let.

Rekonstrukci Emosu radnice plánuje řadu let, za tu dobu suma kvůli zvýšení cen na stavebním trhu narostla víc než dvojnásobně. Právě vysoká cena je terčem kritiky opozice.

„Vedení města původně vycházelo z předpokladu 130 milionů korun, už tehdy jsem říkal, že je to nereálná částka,“ kritizoval zastupitel František Hrabina (Prosperita).

„Už bylo vydáno 78 milionů, když přidáme vybavení interiéru, IT techniku a další věci, jsme na částce 555 milionů,“ upozornil. Náklady kritizovala i zastupitelka Lenka Jüngling (Piráti), nicméně přesto nakonec se svými spolustraníky nebyla proti, neboť rekonstrukci budovy obecně podporují.