Recidivista marně dobýval kasičku s dvacetikorunou, může jít do vězení

Mincovník vysavače u čerpací stanice na okraji Prostějova se stal terčem dvaatřicetiletého místního muže v noci na 8. ledna.

„Proniknout se do něj pokusil poté, co odtrhl plechový kryt zařízení. To se mu ale nakonec nepodařilo a vysavač tak pouze poničil. Provozovatel vyčíslil způsobenou škodu na 500 korun,“ popsal prostějovský policejní mluvčí František Kořínek.

Ukázalo se přitom, že i kdyby zloděj uspěl, patrně by to neslavil. V kasičce se totiž nacházelo dvacet korun. Navíc ho nakonec policisté vypátrali a muž se jim přiznal.

„Protože byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti již potrestán, hrozí mu nyní s přihlédnutím k uvedené recidivě šest měsíců až tři roky vězení,“ doplnil Kořínek.