Byznys a nostalgie spolu mohou fungovat, říká šéf Kofoly ke koupi pivovarů

„Pivovary CZ Group jsou silnou firmou, která stejně jako Kofola stojí na poctivém řemesle a srdcařích, kteří v ní pracují,“ říká Jannis Samaras, generální ředitel skupiny Kofola.

Před časem jste řekl, že hanušovické pivo pijete od mládí. Byl to také důvod, proč jste pivovary na střední Moravě kupovali? A není mezi nostalgií a byznysem konflikt?

Byl to jeden ze zásadních důvodů. Já si myslím, že hodně záleží na tom, jak ten byznys chcete dělat, a nemyslím, že by měl být mezi nostalgií a byznysem konflikt. Naopak spolu mohou velmi dobře fungovat. Byznys v segmentu, který stojí na vztahu spotřebitele ke značce či produktu, je specifický. Takový produkt si lidé kupují, protože k němu mají dlouhodobý vztah. Pokud se podíváme do historie, také všichni majitelé těchto pivovarů měli ke značce ten nejlepší vztah. Prostě ji milovali a brali podnikání nejen ekonomicky, ale taky srdcem. Dnes se díky obrovské korporatizaci takový vztah vytrácí. A my tohle chceme dělat jinak.

Jakou roli připisujete nově zakoupeným středomoravským pivovarům ve vašem portfoliu a jaký mají potenciál?

Když se podíváme na současná čísla, tak pivovarská část tvoří přibližně 13 procent našich tržeb, a pevně věříme, že tento podíl na celkových tržbách dál poroste, což znamená, že pivovary porostou rychleji než zbytek skupiny. Ten potenciál je opravdu veliký. Výroby piva je největší rychloobrátkový segment s významným potenciálem.

Všechny tři středomoravské pivovary jsou známé a prověřené značky. Jak chcete jejich zvuk ještě vylepšit?

Možná to řeknu jednoduše. My máme takovou vizi, že lidé z tohoto regionu, ve kterém tyto tři pivovary působí, by měli být hrdí na místní značky. To znamená, že si dají radši Zubr, Holbu či Litovel než republikové nebo i celosvětové značky. Když toho docílíme, myslím si, že jsme dosáhli, co jsme chtěli. Můžeme pomoci obchodní distribucí, marketingem, logistikou a službami šitými na míru zákazníkům a spotřebitelům. Zkrátka s tím, s čím máme v Kofole velké zkušenosti.

Chcete dál stavět na regionalitě těchto pivovarů?

Určitě. Jde totiž o regionální pivovary v tom nejlepším slova smyslu a to chceme dál rozvíjet i v budoucnu. Dobré jméno ve vlastním regionu je základ. Pokud se tohle podaří, tak je cesta otevřená kamkoli.

Holba, Zubr i Litovel zaznamenávají úspěchy na soutěžích jak s klasickými pivy, tak s pivy nealkoholickými nebo ochucenými. Chcete se posunout v segmentu ochucených piv blíž k teenagerům, kteří mají jiné chutě?

Ta ocenění jsou dokladem vysoké kvality zdejších piv a hovoří za vše. Nemáme v úmyslu na tom nic měnit. Když v průběhu času zjistíme, která oblast by mohla být zajímavá, samozřejmě tam zacílíme svou pozornost. Rozhodně to ale nebude o žádném frontálním útoku na chutě mladých lidí. Produkce těchto pivovarů pořád bude stát především na klasickém sortimentu, na který jsou lidé zvyklí.

V čem můžete stavět na minulých majitelích?

Je to o kvalitě, která je tady opravdu vysoká, a taky o vztahu zaměstnanců k výrobě piva. Máme výhodu, že vnímání zdejšího piva je dobré, že není nic pokaženého. Spousta dobrých značek na tom, že se v nich něco pokazilo, padla. Tady to tak není. Naši předchůdci vybudovali něco velmi kvalitně a my na to budeme navazovat.