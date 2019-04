Další uzavírka bude na D46 trápit řidiče až do září, kvůli přestavbě sjezdu

„Loni jsme upravovali levý dálniční pás ve směru na Brno a zrekonstruovali jsme i most spojující Olšany s Bystročicemi a Hablovem. V letošním roce jsou na řadě úpravy ve směru na Olomouc a dojde také k rozšíření mostu přes Blatu. Cena stavby je 127 milionů korun,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Částečné omezení už začalo minulé pondělí, v neděli však silničáři veškerou dopravu svedli do jednoho směru a uzavřeli pravý sjezd na Olšany. K dispozici tak je až další sjezd u Hněvotína.

„Chybějící odbočovací pruhy byly výraznou překážkou bezpečnosti provozu. Při najíždění vozidel docházelo ke konfliktním situacím, nehledě k tomu, že celá křižovatka Olšany leží ve směrovém oblouku. Tento stav šlo změnit jedině přestavbou. Po doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů se výrazně zlepší bezpečnost a plynulost provozu,“ vysvětlil mluvčí.

Stavba zahrnuje například i nový nadjezd nad dálnicí a čtyři metry vysokou protihlukovou stěnu.

Obyvatelé Olšan modernizaci vítají. „Pro nás je to nesmírně důležité, protože nájezd na dálnici byl velice nebezpečný. Najet v Olšanech, ať už směrem na Olomouc, nebo na Prostějov, bylo v minulosti velice problematické. Podstatně rizikovější je směr na Prostějov, který je zvlášť nebezpečný,“ potvrdil starosta Olšan Milan Elfmark.

Nájezd totiž leží kousek za nadjezdem v mírné pravotočivé zatáčce, která o to víc motoristům snižovala rozhled.

Řidiče opět čekají nekonečné kolony a zvýšené riziko nehod

Daní za zvyšování bezpečnosti jsou však nepřetržité kolony, v nichž pak dochází k nehodám. Například loni v květnu stála dálnice téměř celý den, když v omezení nejprve brzy ráno havaroval motorkář a po dvou hodinách řidič kamionu přehlédl konec kolony před zúžením a naboural do dvou posledních aut. Celou situaci pak završil další kamion, který opět nedobrzdil za kolonou.

Odklízení následků nehody trvalo až do večerních hodin. Na stejném místě se přitom podobná nehoda stala i o den dřív. Řidička Octavie zabrzdila a zezadu ji smetl kamion.

Pro řidiče jsou neustálé uzavírky a omezení na této dálnici už noční můrou. Například Jiří Červenka z Prostějova je šťastný, že už nemusí dojíždět do práce do Olomouce.

„Chápu, že se dálnice musí opravit, ale proč se to proboha dělá po takových kouscích a nelze to udělat najednou. Nebo aspoň několik akcí dohromady,“ kroutí hlavou Červenka, který v současné době do Olomouce jezdí naštěstí už jen občas.

ŘSD: Dálnice měla výjimky z norem, ty je třeba napravit

Uzavírky na Hanácké dálnici ovšem budou bohužel pokračovat i v příštích letech.

„Dálnice nyní zajišťuje hlavní spojení Brna s Ostravou. Při její výstavbě byly povoleny výjimky z norem. Kromě chybějících širokých odstavných pruhů je to také absence připojovacích a odbočovacích pruhů. To už dnes nevyhovuje normě, ale především intenzitě provozu,“ zdůvodňuje nutnost oprav mluvčí silničářů Studecký.

Modernizace začala v roce 2011, silničáři na celé dálnici vyměnili středová svodidla, opravili asfaltový povrch a přestavěli křižovatky u Kelčic a Brodku u Prostějova.

V následujících letech pak přijdou na řadu sjezdy ve Vyškově, Držovicích, Drysicích a v Prostějově na estakádě. I tu čeká celková rekonstrukce.