Opravy nejstaršího prostějovského sídliště finišují, opět přinesou uzavírku

Rozsáhlá rekonstrukce má napravit zanedbaná veřejná prostranství, málo zeleně, rozbité cesty, hluk z blízké dálnice nebo zoufalý nedostatek parkovacích míst.

„Letos nás čeká poslední etapa, rekonstrukce vozovky. Akce bude mít tři fáze,“ nastínil náměstek primátora odpovědný za investice Jiří Rozehnal.

Od pondělí až do začátku srpna se tak obyvatelé, řidiči a cestující musí připravit na komplikace. Hlavní ulice na Šárce, jež je zároveň důležitou dopravní tepnou na jihovýchodě města, bude zavřená.

„Po dobu uzavírky bude veškerá doprava, včetně hasičů a záchranné služby, vedena po objízdné trase. Úsekem projíždějí dvě linky MHD. Budou fungovat náhradní zastávky,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Několikaletá revitalizace Šárky spolkla více než 70 milionů korun. Město vybudovalo novou kanalizaci a sítě, zrekonstruovalo silnice, chodníky, veřejné plochy a osvětlení, umístilo nové lavičky a obnovilo zeleň.

Kritiku špatně zvolených řešení město odmítá

Akce si ovšem vysloužila i kritiku. „Zajímalo by mě, kdo provádí výsadbu stromů, keřů a další zeleně. Práce je ledabylá, výsadba se dělala i při teplotě minus pět stupňů. Dále upozorňuji na nefunkční osvětlení před vchody do dvou domů,“ stěžoval si loni jeden z obyvatel Jiří Janeček.

„Celkově na mne tato etapa působí komicky a chaoticky. Těžká technika se s klidem pohybuje po již opravených částech, sídliště je protkáno chodníčky a lavičkami, ale chybí dětské hřiště a u vchodů nejsou přislíbené stojany na kola,“ dodal.

Město kritiku odmítlo. Výsadbu zeleně má podle něj na starosti vybraná firma, která dohlédne i na údržbu, nová podoba navíc vychází z návrhu místních.

„Při veřejných projednáních plánu si občané odsouhlasili určité řešení. Dětské hřiště nikdo nechtěl pod svým oknem, proto žádné nové nevzniklo, zachována byla pouze stávající. U každého vchodu je místo pro stojany na kola, ale je na každém společenství vlastníků, zda si je koupí, nebo ne,“ shrnul vedoucí odboru investic Antonín Zajíček.

Historie Šárky sahá do poloviny minulého století. Součástí sídliště je i první projekt sociálního bydlení ve městě místního stavitele a architekta Miroslava Putny, který zde ve 30. letech postavil dům pro chudé. Jednoduchá a úsporná pavlačová stavba ve tvaru U s 94 malometrážními byty má přezdívku „Parlament“ a je nechvalně známá problémy se sociálně slabšími nájemníky.

V plánu jsou i opravy dalších sídlišť za zhruba 165 milionů

Po Šárce má radnice v následujících letech v plánu opravy dalších dvou sídlišť. Podle náměstka Rozehnala by na to město chtělo každý rok uvolnit částku do padesáti milionů korun. Zastupitelstvo nyní čeká schvalování plánu regenerace sídliště Mozartova.

„Návrh byl projednán na dvou veřejných jednáních s občany a na dvou setkáních s předsedy bytových družstev. Koncept vycházel mimo jiné i z ankety mezi obyvateli,“ uvedl primátor František Jura. Celkem město počítá s investicí přes sto milionů.

Regenerace sídliště Moravská pak vyjde asi na 65 milionů. Město plánuje i stavbu dvoupodlažního parkovacího domu pro 40 aut se sportovištěm na střeše budovy.

„Projekt počítá i s místy pro dobíjení elektromobilů, solárním zastřešením některých parkovacích stání a se zelenými stěnami,“ dodal Rozehnal.