Z olomoucké zoo poničené vichrem utekli kozorožci. Lidem neublíží

Kozorožci unikli z části zoologické zahrady, kterou se vjíždí do euroasijského safari a padající stromy zde zničily nemalou část plotů.

„Později je lidé viděli v okolí zahrady, pohybovali se směrem k obci Lošov. Lidé ale rozhodně nemusejí mít strach. Přestože kozorožci kvůli svým mohutným rohům mohou na pohled působit nebezpečně, jsou to velmi plachá zvířata. Neútočí a při kontaktu mají tendenci udržovat si bezpečnou vzdálenost,“ uvedla mluvčí zoologické zahrady Karla Břečková.

Lidé, kteří na kozorožce případně narazí, by se podle ní neměli snažit je odchytit či nahánět.

„Těmto zvířatům nečiní problém pohyb ani v náročném terénu a nejspíše by utekla ještě dál od zahrady. Nejvíc nám pomůže, když nás dotyčný kontaktuje a sdělí nám aktuální polohu zvířat, protože předpokládáme, že budou mít tendenci vrátit se do prostoru, který znají a mají tam klid. Případně se sami pokusíme dostat je zpět do zahrady,“ dodala.

Kvůli likvidaci škod se mimo jiné zpozdí otevření vlčího safari

Z výběhů se kvůli poničeným plotům už v pondělí dostalo osmičlenné stádo jelenů sika a daňků evropských.

Daňci se později sami vrátili a jeleni se pohybují v lesnaté části zoo. Ta ubezpečila, že všechna nebezpečná zvířata chovatelé včas řádně zajistili a jejich útěk tedy nehrozil.

Zatím stále není jasné, kdy se podaří zoologickou zahradu otevřít veřejnosti. Zda to bude už ve středu bude jasné až ráno, zoo aktuální informaci zveřejní na svém webu.

Nyní přitom přichází o nemalý počet návštěvníků, na Olomoucku jsou totiž právě tento týden jarní prázdniny.

„Děláme pro otevření maximum, je ale zapotřebí vyřešit řadu různých problémů, u kterých se těžko odhaduje časová náročnost,“ vysvětlila Břečková s tím, že následky vichřice se mimo jiné projeví na zpoždění části plánovaných novinek.

„Síly, které jsme jim chtěli věnovat, bude nutné nyní zaměřit na akutní záležitosti. Zpoždění se dotkne třeba vlčího safari či plánované výměny plotu u kozího výběhu,“ sdělila mluvčí.