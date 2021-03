Rysům zničila v zoo výběh vichřice a kůrovec, teď se nastěhovali do nového

Výběh rysů patřil v zoo mezi návštěvníky k oblíbeným atrakcím - nabízel totiž možnost pozorovat tyto kočkovité šelmy z dřevěné lávky. Poté, co místo poničily padající stromy, které nevydržely nápor vichřice, se zahrada pustila do oprav a úprav místa. Rysi během té doby našli azyl ve spřátelené zoo. V uplynulých dnech se vrátili do obnoveného výběhu.

„Ten už sice lávku nemá, zato jsme vybudovali prostornou vyhlídku a obyvatelům výběhu se zvětšilo jejich území. Rysi jsou takto návštěvníkům blíž, jediný, kdo tu ještě chybí a musí se do zoo vrátit, jsou právě lidé,“ shrnul ředitel zahrady Radomír Habáň.

Olomoucká zoo má rysy už od roku 1965 a doposud se jí podařilo odchovat celkem 33 mláďat, z nichž některá byla i navrácena do volné přírody. Nyní výběh obývají samice Rodna narozená v liberecké zahradě a samec Daryl narozený v Zoo Hluboká.

V minulosti museli ošetřovatelé mimo jiné řešit i jeden netradiční problém, kdy se jeden ze samců rozhodl uvelebit v koruně stromu, zpět na zem už se ovšem slézt neodvážil. Po několika dnech, kdy už začalo hrozit nebezpečí jeho dehydratace, proto museli být přivoláni hasiči, kteří zvíře vysvobodili. Celá situace se navíc později ještě jednou opakovala.

Rysi bývali kdysi běžnými obyvateli českých lesů, rozrůstající se lidské osídlení a jejich lov ale vedly k tomu, že jim na přelomu 19. a 20. století hrozilo vyhubení. Nyní se vyskytují hlavně v oblasti Beskyd a Šumavy. Jde o samotářsky žijící zvířata, která tvoří páry pouze v období říje. Loví vše od drobných savců a ptáků až po srnčí zvěř.

Svou kořist většinou rys odtáhne stranou a přehrne listím a větvičkami, výjimečně ji i vytáhne na strom. Poté ale většinou dál loví a k dřívějšímu úlovku se vrací až tehdy, pokud je neúspěšný. Například zajíc mu může vystačit na dva dny, srna i na týden.