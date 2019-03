Milion knih v pohybu. Vědecká knihovna je stěhuje do nového depozitáře

Knihovna se postupně vystěhuje z několika skladů rozesetých po celé Olomouci a také z červeného kostela na třídě Svobody. Ten poté čekají velké opravy a proměna na kulturní centrum pro nejrůznější přednášky, koncerty či výstavy.

„Knihy budeme stěhovat celkem ze šesti míst. Ve velmi malém počtu z naší hlavní budovy, naprostou většinu však tvoří knihy z pěti externích skladů. A to z těch, kde v průběhu roku extrémně kolísá teplota i vlhkost, stejně jako z pronajatých skladů na Lazcích, kde je okolo 700 tisíc svazků,“ přibližuje zástupce ředitelky knihovny Miloš Korhoň.

Do pohybu se tak dá přibližně milion a čtvrt svazků, což je víc než polovina všech knih, které má nyní vědecká knihovna na starost. Poslední přesuny, které se řádově blíží tomu nynějšímu, zažila knihovna v polovině 90. let.

„Stěhovaly se knihy do tehdy nově dokončeného depozitáře v Holické ulici a z provizorního skladu v Bezručově ulici do pronájmu. Porovnávat s dneškem to ale nejde. Tehdy se knihovna stěhovala vlastními silami díky pracovníkům na civilní službě a šlo o stovky tisíc svazků,“ srovnává Korhoň.

Přesuny knih skončí v polovině července, kromě hejčínského depozitáře bude knihovna mít fond uložený ještě ve své hlavní budově, v budově ředitelství a ve dvou externích skladech v Holické a Tomkově ulici.

Zaměstnancům to pomůže rychleji nachystat objednané knihy pro téměř 13 tisíc čtenářů.

„Dosud se čtenářské požadavky ze skladů mimo hlavní budovu odbavovaly vždy druhý den dopoledne, na knihy se tak muselo čekat do dalšího dne. Po stěhování dostanou čtenáři knihy, které si objednají dopoledne, ještě tentýž den,“ popisuje Korhoň.

Nová kapitola se pak otevírá také před červeným kostelem, postaveným v roce 1902. Jako sklad knih slouží od 60. let, po vyklizení ho čeká kompletní rekonstrukce. Navíc je v plánu i moderní přístavba inspirovaná ostrými gotickými rysy kostela, která bývalý svatostánek propojí s ředitelstvím knihovny. Navrhl ji architekt Miroslav Pospíšil.

„Nová část bude plnit roli jednak provozního zázemí kostela, jednak bude vstupním prostorem do administrativní části knihovny. Funkci foyer doplní malá kavárna, která bude současně sloužit jako infocentrum vědecké knihovny a Olomouckého kraje,“ nastínila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

„Součástí nových prostor bude také šatna a hygienické zázemí pro návštěvníky,“ dodala. Vše vyjde na zhruba 130 milionů korun.