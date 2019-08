Oprava barokní brány stála miliony, teď je z ní smrdutý průchod s nápisy

Stav brány ilustruje například to, že nečekaný objev učiněný během půl roku trvajících oprav v roce 2009 se nyní ukrývá pod nánosem špíny, obklopený znečištěnými, posprejovanými a páchnoucími stěnami. Jde o malý kamenný krb u výklenku pro někdejší strážce města a také – zhruba čtyřicet centimetrů pod dnešním chodníkem – kus původní cihlové dlažby, po níž vojáci rakouské monarchie chodili.

Odborníci stovky let starou podlahu při rekonstrukci přikryli sklem, aby si ji mohli prohlédnout turisté a milovníci historie. Nyní je to však kvůli vrstvě prachu a špíny nemožné.

Celkově pak není při návštěvě tohoto monumentálního pozůstatku opevnění z 18. století po deseti letech od několikamilionové opravy o co stát. A to i přesto, že figuruje mezi vzácnými památkami, na které sama Olomouc láká turisty.

„Při prohlídce města nemohou obdivovatelé vojenských památek vynechat například unikátní Terezskou bránu,“ uvádí oficiální radniční web tourism.olomouc.eu. Brána postavená v letech 1752 a 1753 je zmíněná a vyfocená i ve více než třísetstránkovém Průvodci Olomoucí, jejž město vydalo v roce 2011.

Současné vedení města teď slibuje, že bránu znovu opraví a rovněž že ji lépe zabezpečí před útoky vandalů.

„Byl bych rád, aby ty věci byly příští rok hotové,“ podotkl olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Naposledy bránu poničili v létě sprejeři

Terčem vandalů je Terezská brána opakovaně, jeden z jejích kamenných portálů posprejovali naposledy v rozmezí letošního června a července. Vandalský čin nyní vyšetřuje policie, škoda je předběžně vyčíslená na více než dvacet tisíc korun.

„Ty projekty už připravujeme. Na poslední poradě s městskou policií jsme se dohodli, že připraví plán kamerového dohledu nad tímto objektem, který patří do série nejcennějších památek ve městě,“ doplnil Žbánek. Kamery by se podle něj mohly objevit i přímo uvnitř brány.

Radnice tento měsíc oficiálně oznámila, že Olomouc vyráží do boje s vandalismem a pozvala přitom do města Miloslava Černého, který se v létě proslavil coby čistič graffiti na Karlově mostě.

„Zatím jsme spolupracovali na likvidaci plevele a žvýkaček v centru. O graffiti projevilo vedení města zájem déle než před měsícem, takže to nijak s akcí na Karlově mostě nesouviselo,“ uvedl ředitel olomouckých technických služeb Jiří Fryc.

Místo brány vyčistil expert za deset tisíc chodník od křídy

Politici si od Černého před kamerami a fotoaparáty nechali předvést stroj na odstranění sprejerských „výtvorů“ a načerno vylepených plakátů. Jeho firma používá vlastní vysokotlakou parní technologii.

„Hledáme intenzivní technologie, které jsou šetrné například k pískovcovým soklům – třeba u Terezské brány,“ dodal Žbánek.

Vyčistit bránu ale vedení radnice Černého neposlalo. Místo toho zamířili do podloubí obchodního centra Jalta a také do středu města na frekventovanou ulici 8. května, kde opoziční politici z hnutí ProOlomouc a z Pirátské strany pár dní před tím červenou barvou vyznačili, jak se na vytíženém bulváru zúží chodníky při připravované a opozicí kritizované rekonstrukci.

Podle svých vyjádření při tom použili ekologický křídový sprej, jejž by posléze smyl déšť či je možné odstranit jej ručně vodou. Primátor to však označil za vandalismus a nechal Černého, aby čáry spláchl.

Jak vypadalo čištění čar v ulici 8. května:

VIDEO: Posprejovali chodník. Nelíbilo se jim, že ho město chce zúžit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Nástřik na chodníku nešlo zlikvidovat ručně, odborné odstranění firmou Miloslava Černého přišlo město na deset tisíc korun,“ popsal mluvčí radnice Pavel Konečný.

Fakt, že město nevyužilo Černého prezentace alespoň k částečnému vyčištění Terezské brány, vysvětluje primátor tím, že jde o památkově chráněnou stavbu.

„Nechtěl jsem volit přístup á la Karlův most. Asi by to bylo mediálně zajímavé, ale z mého pohledu nesprávné. Takový krok bych v životě neschválil bez dohody a v souladu s orgány památkové péče. Byť jsou k tomu technologie, které nám pan Černý předváděl, na to určené a byť on sám má atestaci pro první zónu ochrany UNESCO, budeme se o postupu vyčištění brány nejprve bavit s památkáři,“ řekl Žbánek.