Tisícům lidí radila s parkováním na Světovém poháru aplikace studenta

V jednoduché aplikaci jsou zanesena všechna důležitá místa – závodní trasy, divácká placená i neplacená místa podél trati, střelnice, tribuny a služby pro diváky.

„Chtěli jsme, aby se diváci pohodlně dostali do areálu a dokázali se dobře zorientovat,“ uvedl Martin Gabryš pro Žurnál Univerzity Palackého.

Jak později ukázaly výsledky dat, větší část uživatelů použila funkci aplikace, která umožňovala sledovat zaplněnost jednotlivých parkovišť.

Fungovalo to tak, že lidem, kteří přijížděli do Vysočina Areny, aplikace zobrazila mapu se všemi dostupnými parkovišti a jejich aktuální zaplněností. Vyhnuli se tak namátkovému zkoušení a zbytečnému projíždění města.

Student přírodovědecké fakulty má přitom sám k biatlonu velmi blízko. Není to tak dávno, co provozoval letní biatlon, což je kombinace běhu a střelby. Světového poháru v Novém Městě na Moravě se v roce 2016 díky otci účastnil jako divák.

„Bylo super, že před třemi lety mě do Nového Města na Moravě vytáhl táta a teď jsem mu to mohl oplatit. Podíval jsem se také do VIP prostor, viděl jsem, jak fungují média a jak funguje veškeré dění v zákulisí,“ dodal Gabryš.