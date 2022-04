Olomouc nechce soud kvůli neuskutečněné propagaci, s firmou se dohodla

Na pochybení upozornil kontrolní výbor zastupitelstva. Při prověřování smlouvy za šest milionů korun bez daně podepsané pro období 2018 až 2020 náhodným vzorkem zjistili, že ačkoli pořadatelé kvůli koronaviru velkou část akcí zrušili, firma si nechala propagaci proplatit.

Dokumentace chyběla u sedmi případů ze třiceti, u nichž nebylo náhradní plnění, tedy jiné termíny.

Šest z nich se mělo konat v Prostějově v roce 2020, jako tenisová exhibice, dětský den či vánoční turnaj, v jednom případě šlo o Čokoládovou tretru v Brně před čtyřmi lety.

Zprávou kontrolního výboru se zastupitelé zabývali na jednání začátkem března.

Podle Marka Zelenky (Piráti a Starostové), který je jako člen kontrolní skupiny s výsledky šetření seznámil, na takové situace smlouva myslela.

Za každou neprovedenou akci by měla společnost sportovního manažera Miroslava Černoška zaplatit smluvní pokutu 300 tisíc korun. Celková sankce by pak byla sedminásobkem této částky.

Úředníci, kteří se společností jednali o možném řešení, nakonec došli k závazku propagovat město na stejném počtu akcí v letošním roce.

Úhrada nebo větší propagace

Podle Zelenky a dalších je to málo, navrhovali se s firmou dál bavit a chtít buď úhradu sankcí, nebo větší počet náhradních akcí.

„Abych to zjednodušil - našeho smluvního partnera jsme nachytali, že nám lhal a řekli jsme mu: ‚Tak nevadí, splníš nám to příští rok ve stejném rozsahu.‘ Přijde mi to velmi nefér a jako špatný obrázek vůči všem ostatním dodavatelům, kteří můžou cítit, že město si nedupne a nebude vymáhat to, na co má ze smlouvy nárok,“ vysvětloval Zelenka na zastupitelstvu.

Pro nakonec bylo přesně 23 nezbytných hlasů z různých stran. Zastupitelů je pětačtyřicet. Většina hlasujících se ztotožnila s doporučením úředníků a právníků nechat primátora podepsat dohodu o narovnání.

Ačkoli koalice neměla na věc jednotný pohled, převažovala snaha kauzu zděděnou od předchozího vedení města co nejdříve uzavřít. Důvodem byla obava z vleklých soudních sporů s nejistým výsledkem.

„Se společností TK Plus jsme vedli několik velmi komplikovaných jednání ohledně možnosti náhradního plnění, případně smluvních sankcí. V podstatě jsme zvolili takové řešení, které žádným způsobem nepoškodí město,“ popsal před hlasováním právník magistrátu Jan Kopecký.

Společnost TK Plus na dotaz redakce, jak celou situací vidí, nereagovala.

Jak to, že se na nesrovnalosti nepřišlo hned po vystavení faktur? Úředníci pochybení vysvětlovali tím, že podle celkové rámcové smlouvy společnost zakázku splnila, jelikož poměrná část akcí proběhla, a bylo tak možné odškrtnout si povinné minimum závazku.

Nestandartní podmínky

Chyba byla v tom, že nikdo neohlídal prováděcí smlouvu, která se týká jednotlivých let.

„Nezastírám, že svůj díl viny na tom měli i někteří bývalí zaměstnanci magistrátu. Považuji to za selhání, tyto věci se nemají dít a je to pro nás ponaučení. Na druhou stranu – exces, který nastal, byl v souvislostech s covidem, v úplně nestandardních podmínkách,“ komentoval problém primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Současná radnice už podobnou smlouvu neuzavírala. „S ničím takovým nepočítáme ani do budoucna. Máme vlastní marketingové oddělení, které tyto aktivity zajišťuje, stejně tak odbor kultury a cestovního ruchu. Pokud něco objednávají, nikdy to nejsou záležitosti v takovéto výši. Zejména v oblasti sportu vedení města necítilo potřebu nějakých větších marketingových aktivit,“ ujistil primátor s tím, že město se snaží využívat i zkušenosti svých firem, jako je Výstaviště Flora Olomouc nebo zoologická zahrada.

Služby TK Plus využívá například Prostějov, kde agentura v roce 2020 opět zvítězila v tendru na další propagaci města na sportovních a kulturních akcích. Za to získala 1,5 milionu korun. Prostějovská radnice s TK Plus spolupracuje dlouhodobě. Například za léta 2014 až 2017 od města dostala 14 milionů korun.

Hejtmanství za svou propagaci v letech 2015 až 2018 prostějovské společnosti ročně platilo 4,5 milionu korun. TK Plus marketingové služby pro kraj zajišťovala i v předchozích letech.

Na konci listopadu 2020 nové vedení kraje smlouvu vypovědělo. Rozhodnutí hejtman Josef Suchánek zdůvodnil snahou o úspory i komplikacemi při organizaci sportovních akcí v době pandemie koronaviru.

„Agentura nám z objektivních důvodů nemohla poskytnout plnění,“ uvedl Suchánek. Kraj kvůli vývoji pandemie nechtěl podle něj přistoupit na náhradní variantu plnění zakázky v jiném termínu. Do budoucna hejtmanství nevyloučilo spolupráci s TK Plus při jednotlivých sportovních nebo kulturních akcích.