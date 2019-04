Další miliony pro firmu bosse Černoška. Na propagaci ji najal i Prostějov

Problémy kolem kontraktu na propagaci města, který ostře kritizuje opozice, ilustruje například fakt, že TK Plus bude Prostějov propagovat mimo jiné na divadelní přehlídce Aplaus, která se každoročně koná v prostějovském Městském divadle, což je příspěvková organizace města.

Připomíná to tak situaci, v níž by si majitel obchodu kupoval reklamu na své výrobky ve vlastní prodejně. TK Plus ovšem vyhrála soutěž na propagaci Prostějova a přehlídka Aplaus je jednou ze třinácti akcí na seznamu. Za reklamu ve vlastním divadle tak město bude muset Černoškovi zaplatit.

„Už je tady tradicí, že se bez ohledu na výsledek voleb sestavují koalice tak, aby byl zajištěn tok peněz k panu Černoškovi. I po posledních volbách pokračuje vypisování nepotřebných účelových zakázek, jako je tato, či vymýšlení dalších zbytečných dotací,“ prohlásil opoziční zastupitel a místopředseda Pirátů v kraji Petr Kapounek.

„Jde o závažnou systémovou korupci, která připravuje občany města i kraje o značné částky. Praktiky tenisového klubu a spřízněných politiků již dosahují praktik mafie, což nejlépe dokládá kauza sportovního centra,“ dodal.

Město bude mít reklamu hlavně na tenisových akcích

O „mafii“ shodou okolností mluvil také šéf české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka. A to když hodnotil fakt, že na stavbu Národního sportovního centra v Prostějově si hejtman Ladislav Okleštěk půjčil od Černoška 23 milionů, ovšem o půjčce neexistuje písemný doklad, protože ji oba uzavřeli ústně, a zároveň odmítají objasnit původ peněz.

„Jsou to ukázkové mafiánské praktiky, jako vystřižené z 90. let,“ komentoval to Ondráčka.

Brzy nato si Prostějov Černoškovu agenturu najal na marketing. Ve veřejné zakázce za 2,3 milionu na propagaci města v letech 2019 a 2020 radnice oslovila tři firmy, ale přihlásila se pouze TK Plus. A vyhrála.

Prostějov se tak dočká reklamy například na Amatérské tenisové lize, Tenisovém plesu, na Cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, Sportovci Olomouckého kraje, sérii tenisových turnajů ČTS, mistrovství ČR v babytenisu, Halovém mistrovství ČR v tenisu mladších žáků a na mezinárodním tenisovém turnaji mužů Moneta Czech Open či na Zlaté tretře.

Je to účelná propagace v Česku, Evropě i ve světě, říká město

Primátor František Jura smlouvu s TK Plus obhajuje. Podle něj jde o „spektrum významných sportovních, kulturních a společenských akcí“. Součástí jsou plošná a tištěná reklama, mediální prezentace v televizi, rozhlase, tisku, na sociálních sítích a na webu.

„Myslím, že je to účelná propagace města v rámci republiky, Evropy i celého světa. Jde o adekvátní částku a vůbec nemám problém to před kýmkoliv obhájit,“ prohlásil.

„Říkám si, jestli je někdo vůbec schopen změřit, jaký tato propagace bude mít dopad. Jestliže se město bude propagovat na akcích, a to i mezinárodních, na které přijede spousta lidí, oživí se tak cestovní ruch a místní podnikatelská sféra, tak s tím nemám problém,“ dodal.

Podobný názor má celá rada, kde je s ANO ještě ČSSD a ODS. „Nějaké připomínky k té smlouvě byly, ale nebyly nijak zásadní,“ dodal Jura.

Společnost jakoukoliv kritiku odmítá. „TK Plus dlouhodobě propaguje město Prostějov a po sportovní stránce šíří jeho věhlas právě díky projektům naší společnosti, které zviditelňují naše město nejen v České republice, v Evropě, ale i ve světě,“ prohlásil mluvčí společnosti Tomáš Cibulec.

U veřejné zakázky pro město TK Plus podle něj nabídla marketinkové služby nad rámec, který radnice požadovala, a v souladu se zadávacími podmínkami.

„Nabídli jsme k marketingovému a propagačnímu využití čtyři akce místní, tři regionální, čtyři celostátní a dvě akce mezinárodní úrovně,“ uvedl Cibulec.

Smlouvy s agenturou kritizuje i opozice v Olomouci

Podobnou smlouvu o propagaci jako s Prostějovem uzavřela před časem TK Plus také s Olomoucí a rovněž s Olomouckým krajem. Seznam akcí je přitom nápadně podobný a řadu z nich pořádá přímo TK Plus, takže bude reklamu nakupovat sama od sebe.

Rovněž v Olomouci opozice smlouvu zkritizovala. „Pokud je propagace města nastavena tak, že vyvolený sportovní boss platí z městské pokladny sám sebe, je to velký problém,“ prohlásil před časem opoziční zastupitel za hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek. Město by podle něj nemělo ve spolupráci s TK Plus v budoucnu pokračovat.

„Většinu z těch akcí lze dělat bez angažování externího dodavatele, nebo alespoň s náklady mnohonásobně nižšími, než je absurdní položka ve výši 2,5 milionu na sportovní prezentaci pro úzké publikum,“ dodal Pejpek.

V poslední době se jeden z nejvlivnějších mužů českého sportu Černošek dostal mimo jiné i do hledáčku policie, která v kancelářích na prostějovských kurtech provedla domovní prohlídku v souvislosti s tendrem na výběr mýtného.

V kauze hraje jednu z hlavních rolí prostějovský poslanec a druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, kterého s Černoškem pojí dlouholeté blízké vztahy. Oba odmítají, že by jakkoliv překročili zákon.