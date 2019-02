Olomoucké kino Central čeká vzkříšení za 65 milionů, muzejní kavárnu opravy

Chátrání kina, které ničí především vlhkost, mělo původně zastavit 50 milionů korun. Nyní se ale ukázalo, že jich bude třeba o patnáct víc.

„Původní rozpočet pochází z roku 2016. Uběhly ale dva roky, nastal stavební boom a ceny na stavebním trhu se rapidně zvýšily. A to včetně některých divadelních technologií či ceny hliníku ve spojitosti s obchodní válkou mezi USA a Čínou. Rozpočet jsme tak museli přepsat a znovu jej nechat schválit,“ shrnul Alexandr Jeništa, vedoucí produkčního oddělení Muzea umění.

To už má nový rozpočet posvěcený od ministerstva kultury, a tak plánuje v nejbližších dnech vypsat výběrové řízení na stavební firmu. Pokud vše půjde dobře, začnou dělníci chátrající kino Central křísit už letos na jaře.

Jeho sál slouží Olomoučanům už od roku 1926, dnes je součástí sídla Muzea umění v Denisově ulici. Spolu s kinem se bude letos opravovat celý jeho suterén. Hlavním problémem je tady vlhkost. I kvůli ní se kino Central v roce 2005 zavíralo.

„Budou tu potřeba složité sanace a drenáže. A to kvůli starým studnám a pramenům z nedalekého Michalského návrší. Tyto věci nejsou úplně jednoduché, a tím pádem ani levné,“ podotýká Jeništa.

Pod kinem jsou kvůli podzemní vodě staré chodby

Vestibul kina stojí na bývalém dvoře, uprostřed bývala studna. Ta je, byť zastavěná, i po desítkách let stále na svém místě, vodu z ní však v minulosti podle Jeništy dlouho nikdo neodčerpával.

„Ovšem při vyšší hladině podzemních vod, po deštích či při tání sněhu, tady byly problémy. Vybudovaly se tam rezervoáry, voda se přečerpávala, ale tyto technologie fungovaly vždy jen dočasně. A toto budeme muset nyní vyřešit,“ dodává Jeništa.

To, jak tento odvodňovací systém vypadá, odhalili technici muzea s archeology z Národního památkového ústavu při průzkumu v roce 2016. Odvodňovací zařízení se nachází v místech pod bývalým filmovým plátnem. Zčásti je vyzděné cihlami z 30. let, zčásti vysekané do skály. Tvoří jej systém chodeb a proláklin. Podzemí ukrývá i zhruba čtyřicetikubíkový rezervoár.

„Celé Michalské návrší je pramennou oblastí. Ve většině domů v okolí jsou kvůli tomu historické studny, které se přestaly využívat jako zdroj pitné vody po vybudování vodovodního řadu,“ uvedl tehdy archeolog památkového ústavu Richard Zatloukal.

Oprava čeká i kavárnu, Café 87 je zavřené

V nejbližších letech se ze starého biografu stane multifunkční sál, Jeništa tady mimo jiné počítá s promítáním artových filmů, divadelními představeními a také s koncerty, přednáškami, besedami anebo konferencemi.

S opravou Centralu souvisí i nedávné uzavření známé kavárny Café 87, jež dlouhé roky v sídle muzea fungovala. Už letos by však měla být znovu otevřená, také ji čeká rekonstrukce a současně výměna provozovatele.

„Soutěž na pronájem vyhrála společnost Foodie point. Ještě před znovuotevřením čekají celý prostor stavební úpravy, které jsou navázané na dlouho plánovanou rekonstrukci kina Central,“ doplňuje mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.

Potom se podle něj změní nejen podoba kavárny, ale i její název. Pokud se nic nezkomplikuje, bude nová kavárna otevřena v září.