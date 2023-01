Dopravní nehody měly méně obětí, meziročně jich ale přibylo o pět set

Počet mrtvých meziročně klesl na méně než třetinu. Zato letos jen za necelý leden zemřeli už tři lidé.

Z loňských obětí bylo sedm řidičů, dva chodci a tři cyklisté. Počet zraněných nicméně přesáhl třináct stovek. Nejtragičtější byl na silnicích v regionu duben, kdy zahynuli tři lidé.

Naopak oproti předminulému roku žádná z obětí nehod nezemřela v období letních prázdnin, přitom v roce 2021 měly červenec a srpen tragickou bilanci třinácti mrtvých.

Nehod přibylo, meziročně o pět set

„V posledních letech ale celková nehodovost mírně roste. Lze to přičíst jednak zvýšenému provozu na silnicích, ale i nerespektování pravidel,“ okomentoval čísla krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté loni řešili 5 820 dopravních nehod. Z hlediska dnů v týdnu byly nejproblémovější pátky s 947 nehodami, nejklidnější pak neděle, kdy se jich odehrálo 611. Nejčastějšími příčinami byly nepřiměřená rychlost, nedání přednosti a nesprávný způsob jízdy.

„To znamená, že se například řidiči plně nevěnují řízení nebo nedodržují bezpečnou vzdálenost,“ vysvětlil Hejtman s tím, že právě tak došlo hned k polovině nehod.

Řidiči víc riskují

V porovnání s rokem 2021 bylo i více případů řízení v opilosti. „Loni jsme řešili 272 nehod, u nichž hrál roli alkohol, což bylo meziročně o dvanáct více. Pokles jsme naopak zaznamenali u nehod způsobených řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek,“ shrnul Hejtman.

Podle dopravního experta a krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze by šlo až pětině nehod předejít.

„Stačí, aby se šoféři víc věnovali řízení. Mnoho z nich třeba mluví s pasažéry nebo se dívá do navigace, a najednou zjistí, že to přepískli a jsou v protisměru nebo v křižovatce. To jsou věci, které může každý z nás ovlivnit,“ podotkl.

Často vyskytujícím se problémem je i situace, kdy řidiči jedou po paměti a nevěnují pozornost značkám.

„Mnohdy se stane, že na křižovatce dojde ke změně, nebo se třeba z některých ulic stanou zóny, kde jsou jiná pravidla. Řidiči na to ale často nereagují,“ varoval Charouz.

Nejasné značení bezpečnosti nepomáhá

Počet nehod v kraji a kolik při nich zemřelo lidí rok, počet nehod/obětí 2016: 4 979 / 40

2017: 5 161 / 24

2018: 5 251 / 35

2019: 5 508 / 34

2020: 5 083 / 23

2021: 5 327 / 42

2022: 5 820 / 12 zdroj: Policie ČR

„Ne vždy je dobře udělané. Narážím na místa, kde chybí značky nebo vodorovné značení. Odbočování v křižovatce je často nečitelné a i zkušení řidiči mají problém. Kdyby bylo na cestách lepší značení, nehod by ubylo,“ míní expert.

Podle něj řidiči stále více riskují a jsou agresivnější, než tomu bývalo. Nehody však často způsobují i senioři nebo nezkušení, mladí šoféři.

„Na autoškoly bych chtěl apelovat, že učit řadit a udržet se na silnici nestačí. Nevěnují se tomu, jak se chovat, když se třeba auto dostane do smyku. Či jak se jede na sněhu nebo na mokru. Pokud někdo udělá autoškolu v létě, se sněhem se dostane poprvé do kontaktu až v ostrém provozu,“ vytýká Charouz.

Nejvíc nehod se loni podle statistik stalo na silnicích druhé třídy, kritická místa jsou ale i na cestách vyšších kategorií. Krajští policisté proto úzce spolupracují s BESIP a v rizikových lokalitách často uskutečňují preventivní akce.

„Mezi nebezpečná místa s tragickými nehodami patří třeba silnice první třídy číslo 44 mezi Kouty nad Desnou a Filipovicemi. Úsek přes Červenohorské sedlo je totiž velmi vyhledávaným cílem motorkářů,“ nastínil Hejtman.

Pomáhá i snaha komunikovat

„Nejde jen o to, případné přestupky potrestat. Snažíme se s viníky komunikovat, navodit přátelskou atmosféru a vysvětlit, co udělali špatně. A rok 2022 nám ukázal, že to jde. Z pohledu motorkářů byl totiž velmi příznivý. Daleko méně tragický než rok předchozí,“ vyzdvihl Charouz.

Problémových míst je ovšem v kraji vícero. „Pro mě je nejhorší křižovatka u Dubčan směrem na dálnici na Olomouc,“ svěřil se například třiadvacetiletý řidič Milan Řezník.

„Nejde o to, že by byla nepřehledná, ale zatáčka je tam dost prudká, odbočující auto musí zpomalit a už kolikrát se mi stalo, že v takovém momentu mě předjelo auto za mnou, plné čáře i křižovatce navzdory,“ popsal.

Právě na křižovatce u Dubčan se v roce 2014 stala tragická nehoda, při níž sedmapadesátiletý muž nedal přednost motorce. Její šofér tehdy zemřel na místě, řidič osobního auta podlehl zraněním při převozu do nemocnice.

Loňský rok byl z pohledu mrtvých při nehodách pozitivní výjimkou. Od roku 2012 totiž počet obětí v kraji ročně nikdy neklesl pod dvacet.

Letošek v tomto ohledu nezačal vůbec dobře, protože jen za 23 lednových dnů už policisté řešili tři smrtelné havárie. V polovině ledna se umíralo mezi Olšany u Prostějova a Studencem, před pěti dny pak na Přerovsku mezi Černotínem a Miloticemi a rovněž v Uničově.