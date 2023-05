Muzejní noc nabízí prohlídku památek, parních vlaků i hřbitova či koncerty

Kam se dá v Olomouci vyrazit (výběr) Vědecká knihovna – Červený kostel

Od 20.00 do 22.00 komentované prohlídky znovuotevřeného kostela, také jsou zde k vidění výstavy fotografií Svět pohledem Jindřicha Štreita, Projekty Ateliéru R a Tři tváře Červeného kostela.

Od 20.00 do 22.00 komentované prohlídky znovuotevřeného kostela, také jsou zde k vidění výstavy fotografií Svět pohledem Jindřicha Štreita, Projekty Ateliéru R a Tři tváře Červeného kostela. Náměstí Republiky

Od 18.00 koncerty, od 21.00 videomappingová projekce, která se bude opakovat každých patnáct minut až do půlnoci.

Od 18.00 koncerty, od 21.00 videomappingová projekce, která se bude opakovat každých patnáct minut až do půlnoci. Lékařská fakulta UP

Od 18.00 do 23.00 prohlídka Anatomického muzea (vstup pouze od 15 let) a výstava Zubařkou v Africe.

Od 18.00 do 23.00 prohlídka Anatomického muzea (vstup pouze od 15 let) a výstava Zubařkou v Africe. ČD Muzeum – Železniční depozitář Olomouc

Od 18.00 do 22.00 prezentace noční výtopny parních lokomotiv a exponátů železniční historie ze sbírek Českých drah, komentované prohlídky a okružní jízdy historickými železničními vozidly (platí se jízdné).

Od 18.00 do 22.00 prezentace noční výtopny parních lokomotiv a exponátů železniční historie ze sbírek Českých drah, komentované prohlídky a okružní jízdy historickými železničními vozidly (platí se jízdné). Fort Radíkov

Od 19.00 do 21.00 prohlídka a promítání dokumentu o olomoucké pevnosti, na ohni si bude možné opéct donesené buřty.

Od 19.00 do 21.00 prohlídka a promítání dokumentu o olomoucké pevnosti, na ohni si bude možné opéct donesené buřty. Freskový sál Komenium

Od 18.00 do půlnoci je zpřístupněn slavnostní freskový sál a konají se komentované prohlídky restaurátora Radomíra Surmy.

Od 18.00 do půlnoci je zpřístupněn slavnostní freskový sál a konají se komentované prohlídky restaurátora Radomíra Surmy. Olomoucká náplavka

Od 18.00 do 22.00 romantické plavby večerní Olomoucí na Ololodi s ochutnávkou vína doprovázené hudbou.

Od 18.00 do 22.00 romantické plavby večerní Olomoucí na Ololodi s ochutnávkou vína doprovázené hudbou. Radnice na Horním náměstí

Od 19.00 do 22.00 prohlídka budovy radnice a expozice o historii města, radnice a orloje, možný je též výstup na věž. Více na muzejninoc.olomouc.eu