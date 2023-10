Manty obrovské se v Olomouci vznášejí jako andělé Sculpture Line

Andělé moří v minulosti zdobili Prahu, Pardubice nebo Plzeň. V Olomouci budou létat až do konce září 2024.

„Jsou to manty, ale já jim říkám andělé moří,“ potvrdil Trpák. Sám se považuje za věřícího ateistu.

Vedoucí oddělení kultury Radim Schubert potvrdil, že výběr místa nebyl náhodný. „Opletalova ulice vede na Horní náměstí kolem kostela svatého Mořice. Andělé jakoby z něj vylétali,“ přiblížil Schubert.

Trpák rád instaluje sochy do vzduchu, do veřejného prostoru nad hlavy lidí. „Baví mě to změněné vnímání a pocit svobody letu. A protože jsem zároveň potápěč, tak mě baví i volnost pohybu ve vodě. Manty jsou krásný ladný zvířata a pro mě i symbol andělů moří… Proč by vlastně andělé nemohli mít různé podoby? Takže je to taková metafora v ulici,“ vysvětlil Trpák, který se s mantami setkal při potápění v Egyptě.

Plech s vnitřní konstrukcí

Manty-andělé jsou z perforovaného plechu na vnitřní konstrukci. „Pracuji s různými materiály, protože rád zkouším nové technologie, nové materiály, takže pro každou instalaci volím jiný přístup,“ uvedl Trpák, který pracuje i s kamenem nebo dřevem. Na kontě má již stovky děl a motiv manty již použil v jiných materiálech a velikostech.

Budějovický rodák Michal Trpák absolvoval střední kamenosochařskou školu v Českém Krumlově, potom Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze, byl na dvou stážích ve Finsku a v Kanadě, a pak ještě absolvoval doktorandské studium na Akademii umění v Banské Bystrici.

Festival Sculpture Line probíhá letos ve pětadvaceti městech šesti zemí. Olomouc je jeho součástí od roku 2018.

Nejoblíbenější byla Chobotnice od Viktora Paluše v jezírku Smetanových sadů, nejkontroverznější pak Stvůra Jana Dostála vedle fontány u altánu a lidoopi čínského Liu Ruowanga.