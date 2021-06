Olomouc láká v létě turisty na kulturu i zážitky, opět otevře věž radnice

Turistické tipy Výběr z nabízených aktivit Radniční věž

Kdy: od pátku každý den v 10, 13 a 15 hodin Vstup zdarma, prohlídka začíná v informačním centru. Součástí nové expozice je i pokoj věžného, který strážil město a troubil poplach, ve spodní části věže jsou pak archeologické nálezy. Prohlídka Olomouc v kostce

Kdy: od pátku do 10. září každý den v 10:30, 13:30 a 15:30 Trasa: model města – orloj – Sloup Nejsvětější Trojice (vnější prostor – kaple) – interiér radnice – výstup na radniční věž Cena: 100 Kč / 50 Kč (senioři 65+, děti 6–15, studenti s kartou ISIC, doprovod ZTP, ZTPP) Prohlídka začíná v informačním centru. Prohlídka Za branami města

Kdy: od 2. července do 10. září každý pátek Trasa: Bezručovy sady – podél Mlýnského potoku – Smetanovy sady – významné olomoucké vily – historie města 19. a 20. století Cena: 100 Kč / 50 Kč (senioři 65+, děti 6–15, studenti s kartou ISIC, doprovod ZTP, ZTPP) Prohlídka začíná v informačním centru. Prohlídky kostelů

Kdy: od června do září každý den mezi 9:00 a 17:00 Kde: katedrála sv. Václava, kostel sv. Michala, Husův sbor, Arcibiskupský palác, bazilika minor na Svatém Kopečku V kostelech budou průvodci, kteří zájemce na požádání provedou. Cena: zdarma Prohlídka Vily Primavesi

Kdy: v červnu v pondělky a pátky ve 14 a 15 hodin, v soboty ve 14, 15 a 16 hodin, je nutná rezervace Cena: 100 Kč / 50 Kč (senioři 65+, děti 6–15, studenti s kartou ISIC, doprovod ZTP, ZTPP) Turistický vláček

Kdy: od 24. června do 9. září každý čtvrtek

Trasa: Dolní náměstí – Kateřinská ulice – Smetanovy sady – Bezručovy sady – katedrála sv. Václava, arcibiskupský palác – Horní náměstí

Cena: 50 Kč