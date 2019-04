Litovel navzdory suchu zahání komáří hrozbu, pustila se do hubení larev

Přestože letošní tání a březnové deště nebyly nijak nadprůměrné, v kombinaci s několika dny s teplým počasím to komárům k získání dobrých podmínek pro přemnožení stačilo.

„Bylo zjištěno, že po nedávných deštích spojených s jarním táním došlo k významnějšímu zaplavení líhnišť kalamitních komárů. Před tímto novým zaplavením se jevil rozsah zaplavených líhnišť z jarního tání jako standardní, spíše podprůměrný, a vývoj larev komárů v líhništích byl vlivem teplého počasí již značně pokročilý, a to zejména v osluněných tůních,“ shrnula v nedávné zprávě krajská hygienická stanice, která doporučila hubení komářích larev.

„Je možno očekávat, že vlivem následujících několik teplých dní bude ukončeno líhnutí larev kalamitních komárů v nově zaplavených líhništích. Pokud nedojde k extrémně rychlému vyschnutí líhnišť nebo k jejich ošetření larvicidy, hrozí, že dojde k významnému výletu jarních kalamitních komárů, jejichž zvýšený nálet se projeví v obydlené zástavbě obcí v blízkosti lesů CHKO Litovelské Pomoraví,“ dodali hygienici.

Podle starosty Litovle Viktora Kohouta je postřik larev v zaplavených lagunách, s nímž najatá firma začala minulý týden, pro ochranu před kalamitou klíčový, neboť dříve používaná další možná zbraň v podobě hubení komárů přímo v ulicích města už je v dnešní době zakázaná.

„Hladina řeky sahala letos po zimě trochu výš než v uplynulých letech, takže došlo k většímu zatopení lagun. Zdaleka to nebylo tolik jako v minulosti, v těch opravdu problematických letech, ale dle měření přímo na místě je tam přece jen poměrně vysoký výskyt larev, což by pak mohlo menší kalamitu způsobit. Máme na použití postřiku výjimku od Správy CHKO, je to k přírodě šetrné řešení, které by mělo jiné živočichy zasáhnout zcela minimálně,“ uvedl.

Litovelsko má právě po zkušenostech s lety, kdy komáři dokázali udělat lidem z obcí u lužních lesů nebo přímo v nich přes léto ze života doslova peklo, společný fond na hubení komárů.

„Nyní je v něm více než 700 tisíc korun, každá obec si postřiky řeší sama dle aktuální situace. Předpokládám, že nás by ten nynější neměl stát více než sto tisíc,“ doplnil Kohout.

Komáři jsou daní za lepší ochranu před následky sucha

Hubení larev provádí každoročně i některé okrajové městské části Olomouce ležící u lužních lesů.

„Jde hlavně o prostor Černovírského lesa, s nímž sousedí Černovír, Chválkovice, Pavlovičky a Týneček. Ty si náklady rozpočítávají mezi sebe, celkem jde o částku kolem padesáti tisíc korun,“ popsala Daniela Horňáková, vedoucí oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť olomouckého magistrátu.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Loyky jsou komáři z lužních lesů svým způsobem daní za lepší ochranu před suchem.

„V současné době je výhodou Olomouce, že u ní leží Litovelské Pomoraví, které má dobrou schopnost zadržení vody. Nedílnou součástí lužního lesa jsou ovšem samozřejmě i komáři, kteří dokážou být nepříjemní. Je ale možné proti nim zasáhnout včasně aplikovanou vhodnou metodou,“ shrnul odborník.

„Tou jsou právě postřiky larev v lagunách, jež považuji za nejúčinnější, nejefektivnější a současně k ostatním volně žijícím živočichům nejšetrnější metodu,“ dodal.