Koronavirová karanténa nám přinesla i pozitiva, říká starosta Litovle

Do konce března byla Litovel čtrnáct dní v izolaci, nyní je dva týdny „svobodná“. V čem vidíte největší rozdíl?

Uvolnění pravidel na stav, který nyní platí v celé České republice, tady lidem skutečně přineslo více svobody. Teď mají možnost alespoň vyrazit na procházku, jet do práce mimo někdejší uzavřenou oblast a především si mohou zajít k lékaři, praktici už tady začínají zase fungovat. To je hodně důležité.