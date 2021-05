Kultura ožívá. V kraji se lidé mohou těšit na La Putyku nebo Chinaski

Už na 22. května připravil spolek Za krásnou Olomouc společnou vyjížďku na kolech s podtitulem Od Tržnice do Holice aneb co nového postavila Univerzita Palackého.



„S architekty Janem Mléčkou a Lukášem Blažkem se zastavíme u rekonstruované budovy teologické fakulty v Kateřinské ulici a novinek v areálu přírodovědecké fakulty v Holici,“ uvedla předsedkyně spolku Jana Kiesewetterová.

V následujícím týdnu plánuje spolek procházku po olomoucké části Tabulový vrch. Poslední květnou neděli zve na cyklojízdu k ekocentru Sluňákov v Horce nad Moravou.

V pátek 28. května mohou lidé v rámci už dříve připravované Noci kostelů zamířit v Olomouckém kraji do šesti desítek kostelů a modliteben. Organizátoři připravili novinku v podobě aplikace pro mobilní telefony.



„Uživatel si může vybrané kostely uložit mezi oblíbené a vytvořit si tak program své vlastní Noci kostelů,“ lákají.

Premiérová letošní akce v režii Krajské rady seniorů se jmenuje Jdeme celá rodina. Odpoledne u přírodního koupaliště Poděbrady nedaleko Olomouce je pojaté jako stezka poznání.

Za měsíc, 12. června, se rozběhnou venkovské trhy ve Šternberku. Ve městě dosud nevyužili příležitost pořádat farmářské trhy s omezeními, protože chtějí nabídnout kromě prodeje i doprovodný program.



Větší kulturní akce chystají pořadatelé na červen. Moravské divadlo Olomouc připravuje letní scénu na městském výstavišti, Divadlo Tramtarie zve do Olomouce na Korunní pevnůstku na festival Naživo.



Koncert Chinaski se třikrát odkládal

Dramaturgové hudebních klubů mají vzhledem k povinnosti diváky usadit situaci složitější.

„Po loňských zkušenostech se zrušenými koncerty nemělo moc cenu domlouvat nic dopředu. Děláme hodně zahraniční kapely, které už raději přesouvají turné naplánovaná původně na podzim až na příští rok,“ řekl Vladimír Foret z olomouckého Jazz Tibet Clubu.

Původně zamýšlel, že po rozvolnění uspořádá venkovní akci v komorním prostředí, nastavené podmínky mu to ale neumožní. „Je nutné rozdělit prostor na dva sektory se samostatnými vstupy a hygienickým zázemím. To pro nás není splnitelné v klubu ani u venkovních prostor,“ dodal Foret.



S vládními nařízeními se musí vypořádat také v S-klubu, kde věří, že napočtvrté domlouvaný koncert Chinaski už 12. června vyjde. Na paloučku před olomouckým klubem má o týden později zahrát také kapela Vypsaná fixa.

„Čekáme, až se doladí podmínky. Například se řeší sezení a prodej občerstvení, které je pro naši ekonomiku i charakter koncertů zásadní. My bychom nemohli, ale na zahrádkách restaurací by se pivo podávalo. Další plány samozřejmě máme, ale už jsme si zvykli, že nakonec stejně musíme reagovat na to, co vláda zrovna vymyslí,“ komentoval opatření dramaturg klubu Miroslav Hasa.

Tradiční Hefaiston je v plánu v srpnu

Fanoušci festivalů mohou doufat, že 11. a 12. června bude v Dubu nad Moravou další ročník benefičního Oakfestu.



„Letos jsme se rozhodli nevzdávat se předčasně a pokračujeme v plánování akce poctivě a bez rušení dříve, než to bude fakt nutné. Část kapel zůstala z minulého ročníku, byly domluvené a pak, protože bylo stop kultuře, nemohly přijet,“ sdělil pořádající Spolek Oakfest.

V amfiteátru ve Velké Bystřici připravují lidé z projektu Jsme ze stejné planety na 12. června šesté pokračování akce. Tentokrát bude zaměřená na Velkou Británii a Irsko. Hlavní myšlenku, kterou je výsadba stromů jako symbolu zakořenění cizinců v Česku, doplní ukázka ostrovních sportů, ochutnávka jídla a vystoupení cirkusu La Putyka.

Stejný soubor se v červenci představí také v Olomouci. „Po loňském úspěchu se souborem, který jsme uvedli v letním kině hned dvakrát, jsme se rozhodli zpestřit Olomoučanům prázdniny i letos,“ říká ředitelka Divadla na cucky Alžběta Kvapilová.

„Program jsme rozšířili na celý týden a vybrali nejen strhující show předních českých ansámblů, zajistili jsme také řadu workshopů, a to především pro děti. Tyto dílny nabízíme zcela zdarma,“ doplnila.

Na srpen si mohou příznivci mezinárodního setkání kovářů na hradě Helfštýn poznačit další ročník Hefaistonu. Správci hradu věří, že letos tradiční akce vyjde.

„Ačkoli je situace podobně jako v minulém roce, kdy byl Hefaiston vůbec poprvé kvůli situaci okolo covidu-19 zrušen, nejasná a v tuto chvíli ani není možné říci, v jakém režimu se bude moci akce konat, bylo nutné rozhodnout. Hefaiston je největší akcí celé sezony, tudíž i nejnáročnější na přípravy, se kterými tedy začínáme,“ uvedla mluvčí hradu Eva Lehnertová. Hefaiston je v plánu na poslední srpnový víkend.