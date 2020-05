Kultovní olomoucké undergroundové hospodě Ponorka hrozí konec, žádá o pomoc

„Zavření jsme přežili, ale čeká nás léto bez zahrádky, a to Ponorce moc nesvědčí,“ napsali na webu provozovatelé hospody.

„Takže když si to sečteme – dva měsíce zavřeno, měsíc do léta a pak dva měsíce prázdniny, a Ponorka jde ke dnu. Aby mohla zase fungovat jako dřív, potřebuje pomoc. Od státu se jí nedočkala, ale to ona nikdy,“ zní z Ponorky, kterou kromě stálých štamgastů často navštěvují také studenti nedaleké filozofické fakulty.

Kvůli záchraně ikonického podniku vznikl transparentní účet, na který mohou lidé posílat příspěvky. Jen během prvního dne se na něm sešlo bezmála 20 tisíc korun.

V předrevolučním období sloužila Ponorka jako základna pro zástupce českého undergroundu. Scházeli se v ní zástupci z řad spisovatelů, básníků a také hudebníků. Své texty v Ponorce předčítali například básníci Ivan „Magor“ Jirous anebo J. H. Krchovský.

Do legendární hospody zavítal svého času i známý písničkář Karel Kryl či ikona beatniků Allen Ginsberg. Za domovskou scénu slouží kapele Free Jazz Trio Olomouc a kultovní kapele Elektrická svině.

Majitelé tak podle svých slov potřebují pomoc, „aby v Ponorce opět mohla břinkat muzika, viset vobrázky a být svobodno a veselo“.

Nejsou však jediní, kdo v Olomouci kvůli pandemii shání přes veřejnou sbírku peníze na přežití. O pomoc volá i sociální podnik Přirozenou cestou, jenž provozuje obchůdek U Zeleného věnce a zaměstnává většinou lidi na vozíčku. Podnik tak nyní hledá tisíc pomocníků.

„Většina našich zaměstnanců je nějak znevýhodněna a sociální rozměr našeho snažení je pro nás velmi významný. Chceme zachovat naše aktivity a nechceme omezovat úvazky znevýhodněných osob nebo jiných zaměstnanců, kteří poskytují pracovní podporu a jsou neodmyslitelnou součástí našeho týmu,“ uvedli provozovatelé.