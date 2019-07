VIDEO: Válka vzala Kostelci zvony, po 77 letech jeřáb vynesl do věže nové

Zahradu u kostela svatého Jakuba Staršího v sobotu dopoledne zaplnil dav lidí, kteří si přišli nové zvony prohlédnout. Řada z nich využila jejich vystavení k pořízení netradiční fotografie dokumentující významnou chvíli v historii Kostelce.

Jeho obyvatele odteď bude každodenně provázet zvuk nových zvonů, doposud osamělý zhruba půltunový barokní zvon vyrobený už v roce 1693 čeká i na základě doporučení odborníků oddech a zazní jen při významných příležitostech.

„Před rokem vznikla v naší farnosti myšlenka doplnit zvony, které nám od roku 1942 schází. Dal se dohromady tým lidí, kteří si tento cíl vzali za svůj a obětovali mu svůj čas a nasazení. Dnes toto jejich úsilí dovršíme,“ řekl farář Petr Šimara při slavnostním žehnání zvonů před jejich vyzvednutím do věže kostela.

To obstaral masivní autojeřáb, který následně zvony odlité zvonařstvím z Brodku u Přerova o hmotnosti 340 a 847 kilogramů dopravil na místo určení během několika desítek sekund.

Město přišlo o zvony během obou světových válek

Farnost si peníze na zvony a instalaci půjčila od arcibiskupství. „Celkové náklady jsou 1,16 milionu korun, z toho 810 tisíc stály zvony a zbytek tvoří mechanismus zvonění a uchycení a také vyzvednutí na věž s montáží,“ nastínil člen pastorační a ekonomické rady farnosti Jiří Vrba.

„My jsme samozřejmě při plánování museli počítat se splácením celé částky, které by trvalo několik let. Nicméně pořádaná sbírka na zvony se zatím velmi daří a doposud se vybralo už 865 tisíc korun, navíc bude pokračovat až do konce roku. Chtěli jsme zvony pořídit už letos, protože pro přispívající je víc motivující vidět výsledek v brzké době než třeba za pět let,“ dodal.

O dvojici zvonů přišel Kostelec za druhé světové války v březnu 1942, kdy byly zabaveny německou armádou. Na věži přitom byly teprve necelých 17 let, byly totiž pořízeny za první republiky díky sbírce mezi lidmi, která napravila zcela totožnou situaci z první světové války, kdy pro změnu rakousko-uherská armáda připravila Kostelec o zvony poprvé.

Po další úspěšné sbírce teď ve městě doufají, že se historie už znovu opakovat nebude.

„Je to pro město velká událost, protože dvakrát byly zvony odvezeny a zničeny. Napotřetí nám snad konečně zůstanou a budou sloužit ‚na věčné časy‘. Je skvělé, že lidé přispěli v takové míře a opět ukázali vztah k památkám a historii. Když jsme tu restaurovali varhany, tak to bylo podobné,“ okomentoval to starosta František Horák.