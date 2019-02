Sochu Masaryka jim zničili nacisté, pak i komunisté. Hranice chystají třetí

Nová socha Masaryka vzejde z návrhu, který vyhraje architektonicko-výtvarnou soutěž, již město nyní vyhlásilo.

„Cílem je návrh na realizaci uměleckého díla, včetně jeho trvalého zakomponování do prostranství před základní uměleckou školou. Nevyžadujeme tradiční figurativní pojetí, ztvárnění ponecháváme na tvůrčí invenci autorů,“ uvedl mluvčí radnice Petr Bakovský.

Zájemci mohou své návrhy odevzdávat do 15. dubna. Po vyhlášení výsledků město představí soutěžní studie na společné výstavě.

T. G. Masaryk byl v Hranicích dvakrát, jednou už jako prezident v roce 1924. První jeho socha měla stát na Školním náměstí na dvacetileté výročí vzniku Československa, a to v říjnu 1938. Dílo podle společného návrhu olomouckého sochaře Karla Lenharta a hranického výtvarníka Ladislava Vlodka se ale plánovaného odhalení vzhledem k vývoji politické situace nedočkalo. Za druhé světové války pak byla socha zničena.

Až o deset let později, v květnu 1948, Hraničtí odhalili Masarykův pomník, který roku 1927 vytvořila sochařka Jelena Mandičová pro zakarpatský Užhorod. Ani této soše ale osud nepřál. Na Školním náměstí stála do roku 1963 a znovu od května 1968 do října 1974, kdy byla definitivně odstraněna a zničena.

V 90. letech obyvatelé Hranic podnikli několik neúspěšných pokusů o obnovení pomníku, až dospěli ke kompromisu v podobě Masarykovy busty. Na popud Vojenského sdružení rehabilitovaných a za finanční spoluúčasti města ji v roce 2001 instalovali v prostorách Staré radnice.

Loni pak diskusi o novém památníku na Školním náměstí oživilo sté výročí vzniku Československa, kdy se také opravovala místní základní umělecká škola, která zde stojí.