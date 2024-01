Komenského potomek brázdil oceán, pak zamířil na Moravu jako lesník

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Na nenápadném místě hřbitova v Jeseníku stojí pomník Franze Wollenhaupta. Stěží by někoho napadlo, že jde o prapotomka učitele národů Jana Amose Komenského. Zjistil to až historik Matěj Matela při mapování tamního lesnictví. Wollenhaupt, jenž žil v letech 1857 až 1930, byl totiž lesník. „Bylo to pro mě překvapivé zjištění, že na našem hřbitově odpočívá Komenského přímý potomek,“ přiznal Matela.