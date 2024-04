Sezonu v Hranicích obohatí turistům ponožky i taška s dírou, jakou svět neviděl

„Na památku si mohou zájemci pořídit ponožky nebo tašku s dírou, jakou svět neviděl, magnetky, vizitky, knihy nebo odznaky, a to vše s motivy města Hranice a okolí. K novinkám patří pexeso pro malé i velké nebo hrníčky s dvěma novými motivy,“ popsala Liba Mátlová z Městských kulturních zařízení Hranice.

Suvenýry však nemusejí být jen pro výletníky, těmito drobnosti je možné potěšit blízké.

„Po delší době máme opět hranické pexeso, které potěší malé i velké. Nejen turisté jistě ocení, že pexeso zobrazuje ta nejhezčí a nejzajímavější místa v Hranicích a okolí,“ informovala referentka Turistického informačního centra (TIC) v Hranicích Lenka Bíbrlíková.

„Velké oblibě se těší hrníčky, proto máme dva nové motivy. První propaguje naši světovou raritu, kterou je Hranická propast. Druhý motiv na hrníčku vyobrazuje jednu z dominant města – zámek,“ dodala.

S novým motivem zámku mají v nabídce zároveň i bílé svíčky ve tvaru kostky a také malé keramické zvonečky.

Díra, jakou svět neviděl

Propagaci Hranické propasti pojali v Hranicích s humorem. Výletníci si mohou pořídit ponožky nebo nákupní tašku s dírou, jakou svět neviděl.

„Poškozené zboží nenabízíme. Jen vtipný a veselý odkaz na naši světovou raritu, Hranickou propast. Tak jako propast, tak i tyhle ponožky a tašky nikde jinde neuvidíte. To z nich také dělá raritu,“ vysvětlila Lenka Bíbrlíková.

Zaujmout může i publikace Minulé Hranice 2 od Jiřího J. K. Nebeského, která díky černobílým fotografiím připomíná atmosféru minulosti.

„Během prohlížení fotografií si starší ročníky zavzpomínají, jak město vypadalo dříve. Ti mladší budou žasnout nad tím, jak moc se za těch několik desetiletí město proměnilo,“ nastínila referentka.

Další knihou je Příběh teplické kyselky autorek Radky Kunovské a Barbory Šimečkové.

„Publikace čtenářům přiblíží historii lázní, zavede je na okraj Hranické propasti a do hlubin Zbrašovských aragonitových jeskyní. Pokud někoho zajímá, jak celý komplex Hranického krasu vznikal, jak je propojen a co vše o něm ještě nevíme, určitě by si neměl nechat ujít výstavu Hranice poznání, která je k vidění na Staré radnici až do 11. srpna,“ zmínila Bíbrlíková.

Turistům nabízí též vizitky či známky

Turistické informační centrum nabízí spoustu dalších drobností. „Mosazná pamětní mince s motivem hranického zámku je perfektní pro prezentaci našeho města. Dále magnetky, my jich v nabídce máme několik, ale ty nejoblíbenější jsou minimalistické keramické magnetky a velká magnetka s fotografií Hranické propasti a lázní Teplic nad Bečvou,“ vyjmenovala referentka.

Velká je rovněž nabídka turistických vizitek, kterých v hranickém informačním centru mají šest. Nechybí ani turistické známky čtyř míst v okolí.

„Fanoušci chůze se sportovními hůlkami si vyberou z turistických odznáčků, které se na hůlky dají připevnit. Máme také zvoneček či náprstek s motivem hranického náměstí s jeho dominantou, kostelem Stětí svatého Jana Křtitele,“ doplnila Bíbrlíková.

Turistické informační centrum na Pernštejnském náměstí 1 v Hranicích je pro veřejnost otevřené od pondělí do pátku od 8 do 12:30 a od 13 do 17:00, v sobotu od 8 do 11:00.

Sedmou sezonu v dubnu zahájilo i Infocentrum Hranické propasti, které sídlí v budově vlakového nádraží Teplice nad Bečvou.

„I zde si mohou návštěvníci vybrat z množství nových a zajímavých suvenýrů na památku. Těšit se mohou na virtuální brýle, pomocí kterých lze prozkoumat propast,“ popsala Mátlová.

Infocentrum je v dubnu otevřeno pouze o víkendech, a to od 9 do 12 hodin a od 12:30 do 16 hodin. Od května už bude kromě pondělí přístupné veřejnosti od úterý do pátku v době od 9 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, o víkendu pak od 9 do 12 a od 12:30 do 17:30 hodin.