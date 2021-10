Biocentrum v Kojetíně hlídá hastrman, nabídne tůňky i naučnou stezku

V místě bývalého mokřadu na okraji města poblíž řeky Moravy vzniká nejen místo k odpočinku, ale také ideální podmínky pro živočichy, zejména obojživelníky.

Nové biocentrum se rozprostírá na ploše deseti hektarů. Součástí je osm tůní, z nichž jedna připomíná spíše rybník, a několik dalších menších tůněk. Sloužit budou k zadržení vody v přírodě.

„Kolem tůní vybudujeme i naučnou stezku s osmi stanovišti a herními prvky. Na jednotlivých stanovištích budou informační tabule, ze kterých se lidé dozvědí zajímavosti o rostlinách i živočiších a zvířatech, která tu budou moct vidět, či si budou moct přečíst o historii Kojetína,“ říká starosta Leoš Ptáček.



Lávka dlouhá 35 metrů

Součástí stezky bude i pětatřicet metrů dlouhá lávka, která povede přes jednu z tůní. Chybět nebudou ani lavičky, aby bylo místo ideální pro odpočinek. „Stezka bude začínat u restaurace Na Hrázi a dlouhá bude dva a půl kilometru,“ dodal starosta.



Podle starosty by první etapa prací měla být hotová do konce listopadu. V ní se počítá s dokončením stavebních prací, osetím trávy či vysázením stovek keřů a stromů.

„Naučnou stezku plánujeme začít budovat po Vánocích, aby byla hotová na jaře nebo v létě,“ doplnil Ptáček. Bude jí provázet figura hastrmana, který biocentrum hlídá z ostrůvku velké tůně. Vodník už má i své jméno, odtajněno bude při příležitosti otevření stezky.

Jedním z významných přínosů budování biocenter je návrat živočichů do volné přírody.

„Budování těchto center je významné pro posílení biodiverzity v zemědělské krajině, kde jsou pole a lesy využívány produkčně. Není tam tedy prostor pro některé druhy zvířat, v biocentrech nacházejí útočiště,“ vysvětlil Miroslav Kutal z Hnutí Duha.

Ochrana před povodněmi

Biocentrum nebude sloužit jen pro přirozený návrat různých druhů živočichů, ale také pro boj se suchem či jako ochrana před povodněmi. „Biotop bude zadržovat vodu v krajině a bude sloužit i jako poldr pro povodně,“ řekl starosta Ptáček.

Velká voda zaplavuje Kojetín přibližně jednou za pět let. Naposledy loni v říjnu. „Voda před rokem nezatopila naštěstí žádný dům, dostala se jen do šaten fotbalového stadionu. Dřív voda páchala škody například na koupališti, teď už to díky protipovodňovým opatřením není,“ uzavřel Ptáček.

Vybudování biocentra, které bude po dokončení svou rozlohou jedno z největších v rámci Olomouckého kraje, přijde na téměř 30 milionů korun, celou částku proplatí Státní fond životního prostředí.

„Tomuto projektu byla schválena dotace ve výši 29 milionů korun z operačního programu Životní prostředí. Dotace činí sto procent z celkových výdajů projektu,“ uvedla mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

Vybudování stezky, která přijde na čtyři miliony korun, zaplatí město.