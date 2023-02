Střelnicí pro malé ráže roky duní i ty velké, místní doufají v pomoc soudu

Areál střelnice se nachází na kopci u lesa, v jeho těsné blízkosti ale stojí chaty, kemp i rodinné domy. Majitelům některých nemovitostí v sousedství se nelíbí, že se střílí i z hlučných zbraní, zvláště když byla střelnice v roce 1978 zkolaudována jen pro vzduchovky a malorážky.

„Kdyby tu chlapi stříleli z malorážek, nikdo by nic neřekl. Ale z těch velkých zbraní, to jsou neskutečné rány,“ říká majitel chaty stojící přímo u areálu. „Soused vedle už chatu prodal. Chtěl na ní o víkendu odpočívat a to nešlo,“ dodává.

Podle muže, který si nepřál být jmenován, se na střelnici střílí hlavně od jara do podzimu.

„Každý den ne, tak jednou dvakrát do týdne, ovšem třeba i o víkendech nebo ve svátky,“ upozorňuje. V těsném sousedství bydlí tři roky i Vladimír Brázda. Ten se střelnicí žádný problém nemá.

„Vím, že se tady střílí, ale nevadí mi to. A to bydlím vzdušnou čarou tak padesát metrů. Jsme nejblíž, nikoho blíž kromě chatařů nenajdete,“ popisuje. Daleko víc mu vadí projíždějící vlaky, trať vede zhruba třicet metrů od jeho domu.

Jeden z vlastníků nemovitostí u střelnice v minulosti obešel majitele dalších domů a zahrad s peticí proti hlučné střelbě. Sesbíral na 130 podpisů, provoz se mu ale zastavit nepodařilo.

O to, aby se na střelnici pálilo jen z méně hlučných zbraní, jak tomu původně mělo být, se dlouhé roky snaží nejen stavební úřad v Hranicích, ale i odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje. Ten se problémem zabýval naposledy vloni.

Senátorka: Roli mohou hrát i zákulisní tlaky

„Stavební úřad Hranice vydal v listopadu 2021 rozhodnutí, jímž nařídil, aby se střelnice používala pouze k účelu, k jakému byla povolena a kolaudována, tedy pro střelbu z malorážek a vzduchovek. Proti tomu se odvolal Sportovní klub střelců Hranicka. My jsme odvolání v březnu 2022 zamítli a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdili,“ uvedla mluvčí hejtmanství Alena Minxová, podle níž byl následně verdikt kraje napaden žalobou.

„V současné době tak celou záležitost řeší Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci,“ upřesnila Minxová. Podle informací MF DNES by se měl soud kauzou zabývat v nejbližší době.

Senátorka z přerovského volebního obvodu Jitka Seitlová míní, že v pozadí celé kauzy by mohl stát zájem lobbistických skupin udržet v Hranicích střelbu z velkorážních zbraní co nejdéle.

„Bohužel se jeví, že jejich možný přímý i nepřímý vliv byl silnější než pozice běžného občana, který se oprávněně domáhá ochrany svých práv proti obtěžování hlukem. V právním státě, jímž chceme být, platí vymahatelnost a rovnost práva pro všechny a vydání konečného rozhodnutí v přiměřeném a nezbytném čase,“ podotkla.

Redakce oslovila i zástupce Sportovního klubu střelců Hranicka, ti se ale do rozhodnutí soudu nechtějí vyjadřovat.

Podmínky povolila porušovat policie i ministr

Střelnice někdejšího Svazarmu stojí od poloviny 70. let. Protože se stavěla v ochranném pásmu lázeňského areálu, musel se stavbou souhlasit Český inspektorát lázní. A už tehdy dal tento odbor ministerstva zdravotnictví střelnici podmínku, že smí sloužit pouze pro používání tišších zbraní, tedy malorážek a vzduchovek. To se také promítlo do kolaudačního rozhodnutí.

Dodnes táhnoucí se spory nastartovala ještě za minulého režimu tehdejší policie, jež v lokalitě zvané Pod Hůrkou povolila i střelbu z brokových a velkorážních zbraní.

A přestože později přerovští policisté povolení z roku 1980 posoudili jako protiprávní a jejich verzi potvrdilo i policejní prezidium, v roce 2005 nakonec ministr vnitra po odvoláních střeleckého klubu znovu umožnil na střelnici dosavadní hlučnější provoz.

Policisté z krajského ředitelství, kam problematika střelnice spadá od roku 2010, tvrdí, že mají svázané ruce, neboť z pohledu zákona o zbraních je střelnice v pořádku. Že porušuje stavební zákon, nemůže podle nich řešit policie, ale pouze stavební úřad.

Ten v minulosti několikrát střelnici nařídil přestat používat hlučné zbraně, ale i v tomto případě vítězí – aspoň prozatím – střelecký klub. Záležitost skončila u soudů, jejichž rozhodnutí pak provozovatel střelnice vždy rozporoval, a dosud tak v kauze nepadl žádný pravomocný rozsudek.