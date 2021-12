Olomoucký mechanický betlém je bohatší o figurku Karla Gotta

„Návraty do Olomouce jsou pro mě krásný vánoční dárek, stejně jako pocta být členkou zdejšího betlému a přidávat do něj další figurky. O Karlovi Gottovi jsem samozřejmě věděla, vím, co pro vás znamenal. Měl úžasný hlas i kariéru,“ sdělila Tarja Turunen.

Letos jsou pro ni koncerty v Česku jedinými vánočními vystoupeními. Samotná zpěvačka, která je známa svým vřelým vztahem k Olomouci, je součástí betlému už od roku 2019. Tarja si ocenění stát se betlémskou figurou získala pravidelnými koncerty v Olomouci, kam se vrací především v předvánočním čase.

Poprvé ve městě vystoupila v roce 2013, když zde odstartovala světové turné k albu Colours in the Dark. V roce 2015 zase přijela se svým vánočním turné Ave Maria Cristmas Tour, které rovněž zahajovala v Olomouci.

Znovu se v prosinci vrátila do Olomouce v roce 2017 a pak před dvěma lety. Její koncerty měly vždy velký ohlas. „Tarja má k Olomouci velmi vřelý vztah,“ potvrdil před časem ředitel agentury Pragokoncert Bohemia.

Olomoucký mechanický betlém byl poprvé představen v roce 2019 kombinuje biblické scény s místními reáliemi. Autoři propojili ruční práci s nejmodernějšími technologiemi včetně frézování na CNC strojích a 3D tisku. Pohyb a nasvícení zajišťuje programovatelný elektromechanický systém.

Je v něm přes osm desítek postav, z nichž většina se pohybuje. K tomu desítky zvířat a a kulisu tvoří modely budov. Betlém odkazuje především na osobnosti a tradice Olomouce a regionu.

Tarja Turunen odzpívá svůj letošní vánoční koncert pod názvem Christmas Together v pátek 17. prosince v chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci.