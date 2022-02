Vraky z ulic jdou do dražby za pár stokorun, nyní i v Zábřehu

Prvních pět aut nabídne radnice v pátek 4. března.

„Dražba se bude konat od 9 hodin v areálu sběrného dvora v Leštinské ulici. Prohlídky budou možné ve stejný den od 8.45 hodin, nebo přede dnem dražby po předchozí domluvě,“ informovala zábřežská mluvčí Lucie Mahdalová.

Zájemci si koupí auta, ke kterým se nikdo nehlásí, jsou už nejméně půl roku bez technická kontroly a dlouhodobě blokovala místa v ulicích města. Vyvolávací cena každého vozu bude pouhé tři stovky, minimální příhoz radnice stanovila na stokorunu.

„Všech pět vozidel je ve špatném technickém stavu, bez technické způsobilosti, technického průkazu a klíčů,“ zdůraznila Mahdalová.

Díky novele zákona o pozemních komunikacích z roku 2020 mohou odstavená vozidla bez pravidelné technické kontroly konečně zmizet z ulic a parkovišť. Do té doby bylo možné odtahovat pouze autovraky nebo auta odstavená v zeleni.

„Výtěžek dražby poputuje na úhradu nákladů na odtah a odstavení vozidla. Pokud se jej nepodaří vydražit, bude následovat jeho ekologická likvidace,“ dodala mluvčí.

Auta a jejích majitelé

Většina odstavených aut se však do dražby nedostane, protože se úředníkům podaří dohledat provozovatele. Toho pak vyzvou, aby auto odstranil z komunikace. Pokud do dvou měsíců nic neudělá, může auto odstranit vlastník komunikace, tedy nejčastěji obec.

Náklady nese provozovatel. Vlastník má pak ještě tři měsíce na to, aby si vůz převzal. V opačném případě míří do dražby. Tu město uspořádat podle zákona musí bez ohledu na to, že výtěžek může být pouze symbolický a náklady na aukci mohou být výrazně vyšší než příjem z ní.

Velkou „odtahovou“ akci podobných aut podnikl v lednu prostějovský magistrát. Během jednoho dne z ulic města zmizelo pět vozů. Čtyři blokovaly místa na parkovištích v Okružní ulici, Svobody 1 a mezi dvěma supermarkety, další ve Finské ulici.

Od té doby, co může magistrát takto postupovat, zmizelo z ulic města podle náměstka primátora Jiřího Pospíšila přibližně sedmdesát vozů nezpůsobilých k jízdě.

„U výrazné většiny se podařilo dohledat majitele, kteří si zajistili odvoz a likvidaci,“ sdělil Pospíšil.

Neprodejné kusy

Prostějov zatím nevyhlásil dražbu zbývajících vozů, ale v dohledné době s ní počítá.

„Nejlepší by bylo, kdybychom mohli vytipovat, které auto se vůbec dá prodat, než nabízet všechny. To ale ze zákona nejde, takže do dražby musí i neprodejné kusy,“ podotkl Pospíšil.

S auty blokujícími ulice se snaží zatočit také Olomouc. Městu se podle mluvčího Michala Folty daří ve většině případů dohledat majitele a přimět je, aby nezpůsobilá auta nechali zlikvidovat.

„Z ulic už zmizelo na osmdesát takových aut, z toho více než šedesát odstranili majitelé,“ vyčíslil Folta.

Zatím se v Olomouci konala jedna dražba, při níž se podařilo prodat vůz přibližně za tisíc korun.

V Přerově zapojili advokátní kancelář

Přerovský magistrát zaslal loni výzvy k odstranění aut s dlouho propadlou technickou kontrolou ve třiceti případech a čtrnáct majitelů zareagovalo ještě před odtažením vozidla. „Zbývající případy jsme předali advokátní kanceláři,“ podotkla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Auta končí na záchytném parkovišti v Přerově-Předmostí. Za den parkování zaplatí majitel 150 korun. K tomu za odtah 3 630 korun. Náklady se tak za dva měsíce mohou dostat na téměř třináct tisíc, což je několikanásobně víc, než pokud majitel nechá své vozidlo zlikvidovat.

„Průměrný věk odtažených vozidel se pohybuje kolem dvaceti let. Byl ale mezi nimi i vůz s rokem výroby 1988,“ dodala.