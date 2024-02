Případ obviněných z dotačního podvodu v olomouckém muzeu směřuje k podmínkám

Že v muzeu došlo k nekalostem, vyšlo najevo poté, co zde zasahovali v listopadu 2021 právě detektivové NCOZ. Jeden člověk byl vzápětí obviněn z trestných činů přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.

„V květnu 2023 pak došlo k rozšíření trestního stíhání u této osoby a následně k obvinění dalších dvou osob, a to z trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby,“ shrnul Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Evropský pověřený žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) ve své tiskové zprávě uvedl, že podle dohody čeká trojici tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Kromě zaplacení škody pak ještě každého čeká pokuta v rozmezí od 400 tisíc do 510 tisíc korun. Rovněž se odsouzení deset let nebudou smět ucházet o dotace.

Obviněným zadrželi peníze i nemovitosti

Úřad zmínil bez konkrétních jmen, že obviněnými jsou bývalý ředitel muzea a dva bývalí zaměstnanci. Podle dřívějších zjištění Radiožurnálu, která potvrdila indicie MF DNES, patří do obviněné trojice bývalý ředitel muzea Břetislav Holásek a někdejší olomoucký radní Miroslav Petřík (ČSSD). Hrozilo jim vzhledem k výši škody pět až deset let vězení.

Podle Ibeheje jde v případu o dotace ve výši zhruba 14 milionů korun poskytnuté na projekt s názvem Virtuální muzeum ve výuce - využití nových digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání.

„Všichni tři obvinění se k činu doznali a s evropským pověřeným žalobcem se dohodli na trestu i úhradě vzniklé škody. Dne 1. února byla uzavřená dohoda o vině a trestu předložena pověřeným žalobcem EPPO ke schválení Krajskému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci,“ doplnil mluvčí NCOZ.

Ten už dříve sdělil, že v součinnosti s Úřadem evropského veřejného žalobce byl obviněným zadržen celkové přibližně milion korun pro účely uložení peněžitého trestu, a dále nemovitosti v hodnotě odpovídající výši způsobené škody.

„Škoda je ve výši 8,8 milionu korun, což jsou dvě třetiny z původní výše škody, která byla 13,5 milionu korun, neboť obvinění v průběhu trestního řízení jednu třetinu uhradili a to ve výši 4,6 milionu korun. Zbylé dvě třetiny se zavázali vrátit ve zkušební pětileté době,“ doplnil Pavel Pukovec, evropský pověřený žalobce EPPO.