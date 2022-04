Obraz Doriana Graye převedl v Olomouci Kanaďan Chalmer na balet

Režie příběhu Oscara Wildea o velmi pohledném mladém aristokratovi Dorianu Grayovi, který vysloví přání, aby místo něho nesl známky stáří a úpadku jeho portrét, se ujal kanadský choreograf a režisér Paul Chalmer.

„O adaptaci Wildeova románu jsem uvažoval už delší čas. Ale vše se hezky propojilo až v Neapoli, když jsem připravoval inscenaci Snu noci svatojánské. Tehdy se mě jeden z tamních hudebníků, Aniello Mallardo, zeptal, jestli bych neměl zájem o původní hudbu k baletu, kterou zkomponoval,“ vysvětlil Chalmer.

Režisér doplnil, že scény pro balet vybíral už při samotném čtení románu a doufá, že se mu to povedlo.

Téma touhy po věčném mládí a kráse za každou cenu je podle tvůrců inscenace aktuálnější než kdy předtím.

„Na fotografiích se děláme mladšími a vylepšujeme se. Stejně tak mě ale zaujalo faustovské téma zaprodání vlastní duše za pocit moci a opojení. Je to o kontrastu krásného těla a nehezké duše. V našem baletu ukazujeme Doriana hledajícího to, na čem skutečně záleží. Přestože je mladý a krásný, uvnitř ho zabíjí smutek a pocit viny za to, co udělal,“ popsal choreograf a režisér.

Mezinárodní obsazení

V roli Doriana Graye se představí Sergio Méndez Romero, úlohu s ním alternují Aurélien Jeandot a Hirofumi Kitazume.

„Dorian je výjimečná postava a ztvárnit jej na jevišti pro mě znamená velkou výzvu. Musím ukázat, že ačkoliv vnějškově se Dorian nemění, uvnitř ano, čas se podepisuje na jeho nitru. Dorian na konci představení je někým úplně jiným než na začátku,“ sdělil Romero.

Postavu herečky Sibyl, která se do Doriana zamiluje, ztvární Sawa Shiratsuki v alternaci s Emily-Joy Smith a Yuki Beppu.

„Sibyl je na rozdíl od Doriana chudá dívka a zpočátku si není jistá, zda mu může věřit. Nakonec se do něj ale zamiluje, a to způsobí její tragický konec. Dorian se totiž nezamiloval do ní, ale do představy o ní, do postavy Julie, kterou hrála na jevišti,“ přiblížila Shiratsuki.

Tanečníky bude na jevišti doprovázet orchestr Moravského divadla. Autorem hudebního nastudování je Petr Šumník.

„Posluchači, kteří nemají důvěru v soudobou hudbu, se v případě Mallardova díla nemusí obávat. Jedná se totiž o hudbu posluchačsky přístupnou, melodickou, místy velmi efektní,“ uvedl Šumník.

Na celém představení s choreografem a režisérem v jednom spolupracoval i umělecký šéf baletu Jan Fousek.

„Příprava této premiéry byla pro všechny velkou výzvou a velkým krokem do neznáma. Hned po prvním setkání s Paulem Chalmerem jsem ale věděl, že vnímáme spoustu věcí podobně a že si budeme rozumět. Výsledkem je krásná inscenace založená na přirozeném herectví,“ uzavřel Fousek.