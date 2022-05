Nejčastějším způsobem dopravy lidí z Olomouce je chůze, vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky nyní zveřejnila zdejší radnice. Ve srovnání s ostatními městy tak Olomoučané v chůzi předstihli i obyvatele Brna, Pardubic nebo Prahy. Podle odborníků by ale tento poměr mohl být ještě vyšší, pokud by město vytvořilo pro chodce či cyklisty lepší podmínky.