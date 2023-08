S kradeným autem chtěl zmizet do zahraničí, zběsilou jízdu utnul až zátaras

Kriminalisté informovali své kolegy o odcizeném vozidle v nočních hodinách. „Auto mířilo po dálnici D1 od Brna na sever. Do akce byly okamžitě povolány dostupné hlídky,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Marie Šafářová.

Policisté z prostějovského oddělení hlídkové služby auto objevili na 26. kilometru dálnice D46 u Prostějova.

„Řidič však na znamení k zastavení nereagoval. Naopak sešlápl plyn a vysokou rychlostí, místy až 190 km/h pokračoval dál na Olomouc a po dálnici D35 pak na Ostravu. Jeho jízda byla riskantní a nebezpečná,“ uvedla mluvčí.

Zloděje zbrzdil až zátaras připravený policejními hlídkami před sjezdem na Nemilany. „Ani tady to řidič v odcizeném autě nemínil vzdát a pokusil se otočit do protisměru. Při manévru ale nacouval do služebního vozu, a nakonec zůstal stát,“ doplnila Šafářová.

„Policisté ho za použití donucovacích prostředků zadrželi a posléze eskortovali do Brna, kde skončil v policejní cele. Případem se dále zabývají jihomoravští kriminalisté,“ řekla mluvčí.

Zadržený komplic

Ti nejprve získali poznatek o vozidle, ve kterém se pohybují pachatelé trestné činnosti a míří pravděpodobně do republiky. „Kriminalisté zadrželi jednoho z cizinců v doprovodném vozidle nedaleko Tišnova,“ vysvětlil Pavel Šváb z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

„Přibližně ve stejnou dobu zaznamenali policisté pohyb bílé Toyoty, která mířila s vyměněnou registrační značkou po D1 směrem na Polsko. V kontaktu jsme byli rovněž s olomouckými kolegy, kteří si na zloděje počíhali nedaleko krajského města,“ doplnil Šváb.

„Doklady k autu předložit nemohl, své osobní nechal v doprovodném vozidle u svého kumpána. Oba odmítli vypovídat, obviněni jsou z krádeže a stíhání je vedeno vazebně. Kriminalisté nyní zjišťují, kolik vozů mohou mít nejen u nás, ale i v okolních zemích na svědomí. Vozidlo si převzal majitel, který se o noční krádeži dozvěděl až od policistů,“ doplnil mluvčí.