Pro cibuli nebo brambory z pole jezdí lidé i stovky kilometrů

Samosběr zeleniny je v regionu velmi oblíbený. Lidé za ni proti obchodům zaplatí zhruba poloviční cenu.

Kilo žluté cibule za šest korun si mohou zájemci sklidit už nyní na poli v Blatci u Olomouce. „Ještě tento týden si lidé mohou posbírat cibuli například i s natí a vyvázat si ji. Pro cibuli je to lepší, přirozeně dozraje,“ uvedl farmář Leon Vlček.

Zájemci si z Blatce mohou odnést i červenou cibuli a brambory. „Brambory ale zatím nejsou na uskladnění. Ty budeme mít až začátkem září. Kilo vyjde na osm korun,“ doplnil Vlček, u kterého si lidé mohli letos nasbírat i česnek.

Samosběr zeleniny plánuje spustit ve Vojnicích, místní části Těšetic, i zemědělec Ladislav Kašpar. Lidé si odtud budou moct odnést kilo mrkve za pět korun, cibule za sedm korun či kilo rajčat za devět korun. K dispozici budou i melouny, dýně, cukety či pórek.

„Každý rok se stávalo, že nějaká plodina pochyběla, protože o ni byl enormní zájem. Loni to byla například cibule. Letos jsme tedy zaseli všeho dost,“ sdělil Ladislav Kašpar. Největší zájem je podle farmáře každoročně právě o cibuli, mrkev a petržel. „Loni byl velký zájem i o rajčata a melouny,“ doplnil.

Největší nápor je v prvních dnech samosběru

O samosběr je mezi lidmi obrovský zájem, největší nápor je zhruba první tři dny po spuštění. „Lidé se bojí, že se na ně nedostane, tak přijdou první den a na poli je plno,“ sdělil Kašpar. Sbírat se bude, dokud to počasí dovolí. Farmář odhaduje, že to bude zhruba do konce září.

Samosběr si nenechá ujít například Lenka Křižanovská ze Šumperka. „Moc se těšíme, pojedeme už třetí rok po sobě. Vždy se s manželem vracíme do dětství,“ reagovala na sociální síti.

Lidé jezdí za zeleninou nejen z okolí, ale také ze vzdálených míst. „Jezdí k nám lidé z Domažlicka, Mladé Boleslavi, Ostravska, jižní Moravy nebo Vysočiny. Pro zájemce sto kilometrů není problém,“ doplnil Kašpar.

Odměnou za práci na poli jim je čerstvá zelenina za cenu, která je výrazně nižší než v obchodech. Za kilo cibule zaplatí například sedm korun, v obchodech stojí kilo běžně kolem patnácti korun i více.

Samosběr ve Vojnicích odstartuje ve čtvrtek 25. srpna, konat se bude každý den kromě pondělků od 9 do 18 hodin.

Velkým tahákem jsou brambory

Zájemci si budou moci formou samosběru posbírat i brambory na uskladnění, o které bývá enormní zájem . Lidé si mohou brambory nakopat nejen v Blatci u Olomouce, ale také třeba v Třeštině u Mohelnice.

„Samosběr brambor budeme mít v pátek a sobotu 9. a 10. září a také další víkend 16. a 17. září,“ řekl zemědělec Libor Havlíček. V nabídce bude mít dva druhy brambor, žluté i červené, obojí za 10 korun za kilo.

Farmáři se rozhodli zavést samosběr zeleniny kvůli nedostatku brigádníků i nízkým výkupním cenám.

„Ceny, za které pěstitelé svou zeleninu prodají v samosběru či ze dvora a které jsou příznivější než ty v kamenných obchodech a marketech, jsou přesto stále vyšší než ty, za které by zeleninu prodali velkoobchodu či obchodním řetězcům,“ řekla Zuzana Přibylová ze Zelinářské unie Čech a Moravy.