Zdrogovaný bil oběť pohrabáčem do hlavy, říká obžaloba o vraždě na faře

Potyčka dvou mužů závislých na pervitinu se odehrála v noci na 25. dubna.

Podle obžaloby šestadvacetiletá oběť zaútočila na obžalovaného po vzájemné hádce s nožem v ruce jako první, Vepřek ale poté přešel do protiútoku. Nožem kamaráda opakovaně bodl a následně sáhl po pohrabáči.

„Tím poté poškozeného ležícího na zemi udeřil nejméně dvanáctkrát do hlavy,“ nastínila státní zástupkyně, která poté několik minut četla výčet způsobených zranění obsahující řadu zlomenin lebky či otok mozku. Jeho zhmoždění bylo podle závěrů pitvy také příčinou smrti.

Dvaadvacetiletý dosud netrestaný strojní mechanik ze Šumperka, kterému hrozí za vraždu provedenou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem až dvacet let vězení, u soudu popsal, co potyčce na faře předcházelo.

Kromě prodeje pervitinu, se kterým zavražděný obchodoval, vyrazila dvojice do hospody a poté i herny, kde dealer prohrál většinu peněz.

Pozdě večer pak muži už pod vlivem pervitinu vyrazili na návrh zavražděného přespat do budovy chudobínského farního úřadu Církve československé husitské, která objekt už delší dobu nepoužívala. Tam za nimi přijeli další zájemci o drogy a následně dvojice zůstala osamocena.

„Normálně jsme se bavili, pak ale (poškozený) začal mít paranoidní stavy, že jsou kolem policejní odposlechy a že ho kvůli mě policajti chytí a zavřou. Já jsem mu začal vyčítat, že prohrál všechny peníze a řekl jsem, že odcházím. On na to, že nikam nepůjdu, odešel do kuchyně pro nůž a s tím se rozběhl proti mě a začal útočit,“ řekl Vepřek.

Zároveň popřel, že by k vyhrocení situace přispěl výhrůžkou o udání policii, což řekl kriminalistům při výslechu po zadržení.

„Nevěděl jsem, co mám dělat. Setřásl jsem ho ze sebe, popadl nůž a bodl ho, což ho ale nezastavilo a dál útočil, tak jsem ho znovu musel bodnout. Zase vstal a vůbec nevypadal, že ho něco bolí, takže jsem ho ještě dvakrát bodl. Bylo to jako v hororu, začal na mě řvát, že mu nemám kam utéct a stejně mě dostane. Popadl jsem něco do ruky a praštil ho do hlavy,“ dodal.

O počtu ran jsem se dozvěděl až ze spisu, řekl mladík soudu

Detaily následujících momentů už ale soudu příliš nepopsal s tím, že si je moc nepamatuje. Například o tuctu úderů pohrabáčem do hlavy oběti se podle svých slov dozvěděl až při pročítání vyšetřovacího spisu.

„Bylo mi z toho zle,“ okomentoval to u soudu a dále uvedl, že mu nepřišlo, že by útočil, ale naopak se bránil. Chroptícího bezvládného muže poté odtáhl do jedné z místností, kde ho nechal a odešel.

„Nejde to vzít zpět, strašně mě to mrzí. Když si uvědomím, že jsem zmařil lidský život, je mi z toho zle,“ doplnil a mimo jiné přidal omluvu matce zavražděného. Ta po něm žádá půlmilionové odškodné.

Policie Vepřeka zadržela v první polovině května po týdenním vyšetřování a pátrání. Kriminalistům ztížilo práci to, že mladík nebyl dosud trestaný a navíc se podle policie snažil za sebou zakrýt stopy.

Soud předvolal řadu svědků a promluvit mají také znalci, hlavní líčení bude pokračovat i ve středu.

Nález mrtvoly na faře