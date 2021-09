Pokus se solankou nemohl ohrozit život v Bečvě, řekli rybáři inspekci

Jejich tvrzení podle nich dokládají studie odborníků i rozhodnutí zlínského krajského úřadu, podle kterého o porušení zákona nešlo.



Mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka nechtěl dnešní jednání komentovat.

Pokus měl prokázat proces mísení látek v řece. Experimentem se rybáři a vědci snažili přispět k objasnění loňské otravy řeky, kterou podle inspekce zavinil únik kyanidů.

„Za místní organizaci rybářů Hustopeče nad Bečvou jsme předali ČIŽP několik dokumentů, ze kterých jasně vyplývá, že množství použitého chloridu sodného nemohlo jakkoliv ohrozit či poškodit kvalitu vody, fauny a flóry ve vodě žijící,“ řekl dnes právní zástupce organizace Radim Kubica.

„ČIŽP jsme předali také stanovisko krajského úřadu, který neshledal v množství použitého chloridu sodného závadnou látku, kvůli které by bylo nutné zahajovat správní řízení,“ dodal.

Inspektorům předali zástupci rybářů například závěry odborníků z Masarykovy univerzity i samotné výsledky pokusu.

Inspekce údajně zastavila řízení vůči rybářům

Inspekce podle Kubici po dnešním jednání oznámila, že zastavuje řízení vůči hustopečskému rybářskému svazu a předává podnět k prošetření krajskému úřadu vůči fyzickým osobám, které se pokusu se solankou účastnily.

Mluvčí inspekce ale nechtěl jednání komentovat. „Nebudeme komentovat žádné jednání s žádným účastníkem šetření v jeho průběhu,“ sdělil dnes Ovečka s tím, že neví, kdy bude šetření ukončeno.

Šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický dnes odcházel se smíšenými pocity. „Nicméně myslím, že to jednání dopadlo dobře. Zástupci ČIŽP byli vůči nám slušní, kontrola vůči místní organizaci Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou je zastavena,“ řekl dnes Pernický.

„Jak se to bude odehrávat vůči mé osobě, to ukáže čas. Já jsem spokojen,“ podotkl Pernický. I přes potíže, které pokus vyvolal, by podle svých slov šel do experimentu znovu.

Zástupci rybářů argumentují i závěrem odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje, podle kterého pokus se solným roztokem v Bečvě nebyl porušením vodního zákona.

Chlorid sodný je závadnou látkou

Mluvčí ČIŽP již dříve ČTK řekl, že podle vodního zákona je roztok chloridu sodného látkou závadnou vodám, použití takových látek je v toku možné pouze pro účely, které zákon přesně definuje a vždy je k aplikaci do vod nutné vodoprávní povolení.

„Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje se samozřejmě zabývat budeme, ale rozhodně se v této chvíli nedá říct, zda a jak to ovlivní šetření inspekce,“ řekl dnes Ovečka.

Pokus se solankou podnikli vědci a rybáři 27. července. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy do řeky dostaly kanálem z Rožnova pod Radhoštěm, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy.

Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Solný roztok proto pokusně vylili u vyústění rožnovského kanálu a zaznamenávali, jak se v řečišti chová.

Pokus podle Pernického ukázal, že chlorid sodný, který je anorganická záležitost stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb.