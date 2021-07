Očekává se tajfun, veslaři si v Tokiu v pondělí nezazávodí

V sobotu se začne závodit už v 8:00 místního času (1:00 SELČ), aby pořadatelé získali prostor pro další jízdy. Z neděle se na sobotu přesunou rozjížďky osmiveslic, kompletní pondělní program se pak odjede nově v neděli. Začít by měl čtvrtfinálovými jízdami skifařek.

Před tvořícím se pásmem tlakové níže nad Tichým oceánem, z něhož může vzniknout tropická bouře mířící na oblast Tokia, v pátek varoval japonský expert Ai Hasebe.

Českých posádek se změny v první fázi výrazně nedotknou. Skifaře Jana Fleissnera i posádky dvojskifů Jakub Podrazil, Jan Cincibuch a Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová čekají opravy podle plánu v sobotu ráno.

Druhý den her se do regaty poprvé zapojí také čtvrtá česká posádka, která se do Tokia kvalifikovala, dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek. V případě postupu do čtvrtfinále či semifinále ale budou mít před dalšími jízdami méně času na odpočinek.