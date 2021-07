A bude to štěně? O nakažlivé radosti i hořkých slzách Terezy Fišerové

Když ve čtvrtečním odpoledni čekala na své semifinále, byla v obličeji bílá jako sníh. Opět jednou se Tereza Fišerová nemohla zbavit pocitu, že válčí sama se sebou. Sedla do lodě, po speciálním pásu s ní vyjela do jezírka u startu, rozjela se po něm a.... Co se to, proboha, děje?

Já snad ani nevím, jak se drží pádlo, napadlo ji, zatímco se stres v její mysli vršil jako egyptská pyramida. Přemítala: Kdybych teď to pádlo dala do ruky komukoliv, kdo tady u trati stojí, dopadne to stejně, jako když s ním vyrazím mezi branky já.

Pokusila se zklidnit svým tradičním rituálem v podobě samomluvy, odmítla se poddat poraženeckým pocitům - a vida, ono to šlo. Vyrazila na trať a vypořádala se s ní naprosto bravurně, jako velká 23letá rutinérka.

Žádný šťouch. Sebejistota ve válcích.

A druhý nejlepší čas semifinále!

SEMIFINÁLE SE POVEDLO. Tereza Fišerová v něm dojela druhá.

Proťala cíl, uviděla čas a začala se radovat tak bouřlivě a tak spontánně, že takhle jásat jsem ji ještě nikdy neviděl. Zatínala pěsti, smála se, se slastným úsměvem vylézala z lodi.

„Já to ustála, vyjela jsem finále!“

Slyšeli jste ten balvan, co z ní spadl kamsi na dno kanálu?

Teď jen stejný výkon zopakovat o hodinu a čtvrt později.

DOMINANTA. Ruské kolo u areálu vodních slalomářů v Tokiu.

Další členové týmu viděli, že Fišerová ani moc nechce, aby na ni před jejím závodem roku moc mluvili, proto to ani nedělali. Respektovali bariéry, které si kolem sebe dokázala vystavět.

Lukáš Rohan si s ní dal pěstičku.

Jiří Prskavec jí popřál štěstí a nabádal: „Pošli to tam.“

Poslala, jenže až moc.

Tři minuty předtím, než se vydala do finálové bitvy coby předposlední z deseti kanoistek, vyvrcholilo na tokijské střelnici zlaté a stříbrné drama v trapu. V tento báječný český olympijský den jsme věřili v další medaili.



Britka Mallory Franklinová, která se protrápila semifinálovým kolem, vévodila nyní pořadí a vedle mě sedící britský kolega připomněl: „Fišerové by měl tenhle typ silové tratě sedět.“

Přivřela na startu oči a odříkala si své motivační věty, včetně té od bývalého kajakáře Ivana Pišvejce, že „lepší je mrtvej frajer než živej sr...“. Už byla v hlavě srovnaná. Už se nebála. Už ani necítila nervozitu.

Tak se do toho pustíme.

Jenže hned do první branky nevjela ideálně. Ne, nešťouchla tyče, přesto to nebyl dobrý průjezd. Vzpomněl jsem si, co nám vykládala po kvalifikaci. O tom, jak těžké pasáže na této trati miluje. Ale také: „Nejtěžší pro mě bývá dojet po klidné vodě rovně do první branky.“

Což se jí i tentokrát nepovedlo.

„Byla jsem tam trochu víc vlevo, než jsem chtěla.“

Hned ve druhé brance se vychýlení z kurzu projevilo: „Váleček mi nevzal loď tak, jak měl. Což byl asi začátek konce.“

Věděla, že si další chyby nesmí dovolit. Rozhodně nemínila své snažení hned za třetí brankou zabalit. Jenže chyby přibývaly. Dva doteky na brankách číslo 8 a 9. A poslední protivoda, kterou projela komplikovaně na esíčko. „Tak to už bylo spíš k zasmání,“ ulevila si.

Co jí bylo platné, že mezitím ty úplně nejtěžší kombinace zvládla bravurně.

Jistě, na posledních metrech cítila i únavu, komu by na tak obtížné trati nedocházely síly, že? Ale říkala si: Za zimní přípravu jsi takovou dřinu zažila nespočetněkrát. Ty můžeš, opravdu můžeš.

Už při posledním záběru před fotobuňkou nicméně moc dobře věděla: Tohle na medaili stačit nebude.

Byla průběžně pátá a na startu ještě čekala královna vodních slalomářek Jessica Foxová. Australanka excelovala už v semifinále, totéž provedla ve finále a přepsala tím historii svého sportu jakožto první vodní slalomář, muž či žena, jenž získal olympijskou medaili na kajaku i na kánoi.

„Jess to moc přeju, ta si zlato opravdu zaslouží,“ povídala česká soupeřka, protože Tereza Fišerová je tvorem přejícím. „Všichni přece víme, že Jess je úplně jinde než ostatní. Já už před startem věděla, že pokud Jess a Mallory zajedou svoje normální jízdy, tak furt jezdí jinou ligu a já se na ně zatím budu jen dotahovat.“

ŠAMPIONKA. Olympijskou vítězkou se stává Australanka Jessica Foxová, dva dny po bronzové medaili mezi kajakářkami.

Ovšem ta medaile, ať už jakákoliv, mohla čekat i na ni. Moc dobře si to uvědomovala: „Já vím, že jsem na ni měla.“

Ne, nechtěla plakat, jenže jsou chvíle, kdy je zbytečné bránit se slzám, protože ty mohou přinášet i úlevu. A tak se rozplakala a Tomáš Houska, pro tu chvíli u kanálu v roli tiskového atašé výpravy, ji utěšoval.

Přišla mezi nás a hlas se jí lámal, v hlavě se pralo tolik myšlenek, přesto chtěla myslet pozitivně. „Jsem smutná a zklamaná. Ale myslím, že jsem tady předvedla i výkony, na které budu moci být hrdá,“ řekla a v hlasu jí plavaly další slzy.

Potom, snad aby odlehčila svému zklamání, najednou pronesla: „Mrzí mě to štěně, které jsem měla za medaili slíbené. Border kolii. Ale doufám, že třeba si rodiče pobrečeli u přenosu taky, slitujou se nade mnou a přece jen mi ho pořídí. Mám už jedno a doufala jsem ve druhé.“

Tereza Fišerová byla vždycky dívkou a mladou ženou, která miluje život a vše, co přináší. Uměla se bavit, dokázala být až neskutečně rozdováděná. V posledních letech, kdy už přestala být teenagerkou, pak začala překvapovat tím, jak o spoustě věcí přemýšlí.



Tak přistoupila i k právě končícím tokijským bojům singlkanoistek.

„Bojovala jsem. Tohle všechno mi přinese vzácnou zkušenost, protože určitě nehodlám končit a budu usilovat i o další olympiádu,“ povídala. „Vidím, že těm dalším holkám můžu konkurovat. Motivace mám spoustu. Je to jen o tom předvést ve finále jízdu, se kterou bych byla spokojená. A co si budeme říkat, ty chyby tam byly. Do příštích závodů je musím odstranit.“

A protože Paříž 2024 je zatím příliš daleko, usmyslela si, že to udělá mnohem dřív: „Do příštího mistrovství světa.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Šťastnější soupeřky se právě chystaly na stupně vítězů. Šestá, zklamaná a trochu i plačící Tereza Fišerová odcházela. "Za medaili jsem měla slíbené štěně, border kolii. Třeba si rodiče taky pobrečeli, slitujou se nade mnou a pořídí mi ho i tak," zkusila odlehčit tíhu okamžiku. https://t.co/99jfZFDLHR oblíbit odpovědět

Dozvěděla se o famózním odpoledni střelců. Také tenisový debl právě postupoval do finále a směrem k medaili. Sama chtěla přispět nějakým tím kovem do české sbírky. Nepovedlo se. Ale koneckonců, na startovním čísle měla přece číslici 6, udávající její pozici ve světovém žebříčku.

„Tak jsem ji tu dodržela, ne?“

S představou českých medailí, které sice zařídili jiní, se začala zase usmívat.

„Doufám, že jim ve vesnici budu moci všem osobně pogratulovat a snad to se střelci trochu i oslavíme. Protože úspěchy by se měly slavit s lidmi. A až odtud odletím, odvezu si spoustu zážitků, ta parta je tu skvělá. Že se sportovci i v rouškách mohou potkávat a poznávat nové lidi, je cosi neuvěřitelného. I ta naše nástupová kolekce, i když na ni všichni nadávali, se mi fakt líbila a za tím si stojím. Bylo to tady fajn. Takže i když jsem finále neustála, budu z Tokia ve své mysli odlétat jako vítěz, protože vím, že jsem bojovala, a protože jsem tu toho spoustu zažila.“

Ano, o tom všem jsou olympiády. Za těmito slovy by se slušelo napsat už jen tečku.

Nebo že by ji přece jen napsalo štěně, které na Terezu Fišerovou bude čekat v Praze?