Fišerová se naposledy chystá na ME do 23 let ve vodním slalomu

„Na mistrovství Evropy jsem chtěla jet, jelikož ráda závodím i na kajaku, ve kterém se mi podařilo vyjet nominaci. Mistrovství světa jsem nemohla absolvovat kvůli přípravě na olympiádu, a jelikož je to můj poslední rok v reprezentaci do 23 let, šampionát v Solkanu jsem si nechtěla nechat ujít,“ uvedla Fišerová v tiskové zprávě svazu.

Na přírodní trati by měla absolvovat pět závodů, protože se bude soutěžit i v extrémním slalomu. „Upřímně, slovinská trať mi úplně nevyhovuje, protože mám problém s tím, aby mi loď jela hezky po špičce, ale beru to jako výzvu. Uvidím, jak se se vším zvládnu popasovat, ale pokud všechno klapne a zvládnu odjet všechny závody, věřím, že by to mohlo cinknout,“ doufá třiadvacetiletá závodnice.

Na loňském evropském šampionátu v Krakově byli mladí čeští vodní slalomáři nejúspěšnější výpravou a dařilo se jim i na červencovém mistrovství světa, kde posbírali osmnáct medailí. „Náš tým je skvěle připraven a věřím, že všichni předvedou výborné výkony, za které se nebudeme stydět. Nechci říkat konkrétní počty medailí, to občas přináší smůlu,“ hodnotil vyhlídky Jan Vondra, šéftrenér reprezentace do 23 let.

Titul bude v kategorii do 23 let obhajovat kanoista Vojtěch Heger. „Budu se snažit zajet co nejlepší výsledek. Samozřejmě bych si chtěl druhým rokem po sobě dojet pro zlato, ale trať v Solkanu je hodně specifická, voda se tu mění a je potřeba si opravdu hlídat, aby loď dobře klouzala, proto ta obhajoba nebude jednoduchá,“ řekl.

Ve čtvrtek a v pátek jsou na programu kvalifikace individuálních závodů a v pátek ještě soutěž hlídek. V sobotu budou o medaile bojovat kajakáři a kajakářky v obou věkových kategoriích i závodníci v extrémním slalomu. Neděle bude patřit kanoistům a kanoistkám.