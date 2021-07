6. DEN OH: Vondroušová a deblistky hrají o finále. Šanci mají i střelci a vodáci

O třetí českou medaili budou bojovat už ve 2:50 SELČ veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek. Do finále dvojskifu lehkých vah proniklo české duo ze semifinálové rozjížďky, ve které se smolně překlopila norská loď.

„Podmínky byly hodně náročné, v horších jsem snad na dvojskifu nikdy nejel,“ líčil Vraštil. A jeho kolega Šimánek dodával: „Před olympiádou jsme tvrdili, že chceme do finále, ale nevěděli jsme, jak moc je to reálné. Je to pro nás obrovský úspěch.“



Po lehkém dvojskifu se v olympijské kanálu představí i Jan Fleissner. Náhradník za Ondřeje Synka se pokusí prosmýknout do dalších skifařských bojů.

Krátce před třetí hodinou ranní odstartuje také pokračování střeleckého závodu v disciplíně trap se dvěma českými nadějemi.

Vicemistr Evropy Jiří Lipták je po třech z pěti sérií jedním z pěti střelců, kteří minuli jen jednou. David Kostelecký má na kontě dvě chyby, stejně jako v roce 2008, kdy získal v Pekingu zlato. Letošní soutěž je však mnohem kvalitnější, přesto má i on reálnou šanci dostat se mezi nejlepší šestku, která si to od 8:30 SELČ rozdá o medaile.



Golfisté rozehrají svůj čtyřkolový turnaj a mezi šedesátkou startujících bude poprvé na hrách i český zástupce Ondřej Lieser.

Další rozjížďky mají na programu i windsurfaři, kde zatím drží průběžné 22. místo Karel Lavický.

V 7:00 se budou zraky českých fanoušků upínat k divoké vodě. Kanoistka Tereza Fišerová projela v kvalifikaci trať vodního slalomu čistě a připsala si třetí nejlepší čas. Byla dokonce lepší než sedminásobná mistryně světa Jessica Foxová z Austrálie, která v každé jízdě dvakrát chybovala. Nejlépe si v obou kvalifikačních kolech počínala mistryně světa z roku 2017 Britka Mallory Franklinová.

Finále s desítkou nejlepších se pojede od devíti hodin.

Do závěrečné fáze spějí i tenisové turnaje, které Čechy mimořádně zajímají.

Markéta Vondroušová se od 11:00 v semifinále utká s nasazenou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, s níž třikrát prohrála a loni ji na antuce v Římě poprvé porazila. Ukrajinská vítězka Turnaje mistryň z roku 2018 hrála už před čtyřmi lety v Riu de Janeiro, kde se postarala o senzaci vyřazením Sereny Williamsové, ale ve čtvrtfinále prohrála s Petrou Kvitovou.

V ženském deblu není nouze o překvapení a Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou jsou jediným z osmi nasazených párů, který zůstal ve hře. Roli jedniček chtějí potvrdit i v semifinále, ale Rusky Jelena Vesninová a Veronika Kuděrmětovová je letos zastavily ve čtvrtfinále Wimbledonu, přestože musely odvracet čtyři mečboly. Rusky pak na londýnské trávě došly až do finále. Londýnská odveta začíná v Tokiu v 8:00.

Ondřej Perušič se chystá na premiéru pod pěti kruhy

Podivnou a opožděnou premiéru zažije i beachvolejbalový pár David Schweinera Ondřej Perušic, jemuž po příletu do Tokia vyšel pozitivní test na koronavirus. Perušičovi, který sebe aktuálně popisuje jako dušného polaře, skončila ve středu koronavirová karanténa, takže může s parťákem nastoupit proti mexickému páru José Rubio, Josué Gaxiola.

Češi už mají na kontě kontumaci s lotyšskou dvojicí a jedině výhra je může reálně udržet ve hře o postup do vyřazovací části. Po týdnu bez tréninku však sami uznávají, že to bude těžký úkol.

Jako poslední čeští sportovci zasáhnou do čtvrtečního programu plavci. Rozplavba motýlkářské stovky čeká na Jana Šefla, který si v minulosti odpykával trest za kokain. Po něm do bazénu skočí Simona Kubová, rozená Baumrtová. Najdete ji ve startovní listině znakařské dvoustovky, také tam se chystají rozplavby.