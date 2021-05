Taková šance se hned nenaskytne, o olympiádu se poperu, říká Šiška

„Chci pro letní olympiádu udělat všechno. Po sezoně jsem tomu obětoval spoustu času, abychom se dostali mezi ty tři postupující, kteří se z Grazu do Tokia podívají,“ tvrdí děčínský rozehrávač.

Ve skupině Češi narazí na Polsko, Mongolsko, Turecko či Brazílii. „Z týmů v naší skupině znám víc jen Poláky a Mongoly, což jsou oba nepříjemní soupeři. Zatím moc nevíme, v jakém složení přijedou Brazílie a Turecko. A jaká je šance na postup? Ještě uvidíme, většina týmů má před námi v přípravě náskok, ale porazit se dá určitě každý. 3×3 je nevyzpytatelný sport, stačí trefit pár střel a zápas je úplně jinde. Musíme si věřit i proti papírově silnějším, je to otevřené. Můžeme uhrát super výsledek,“ věří Šiška.

Loni se kvůli koronavirové pandemii sezona 3×3 odehrála jen v omezené formě, do plného zápřahu se tak i děčínský dirigent dostává zvolna. „Předminulé léto jsem objel jen dva tři turnaje, protože jsme byli s Děčínem až ve finále ligy. Nějaký výpadek tam tedy je, ale pořád je to basket a pravidla jsou stále stejná. Ale o něco těžší to po tak dlouhé době samozřejmě je. Tím, že už jde o olympijský sport, všechny reprezentace do toho šlapou ještě víc a konkurence se zvýšila,“ vidí Šiška.

Fyzicky se po náročném ročníku cítí dobře. „Nějaké volno by se po sezoně hodilo, ale zase si nepřipadám nějak extra vyčerpaný. Tím, že jsme v lize skončili už v předkole play off, sezona byla kratší než v minulosti. A já jsem pořád mladý kluk, abych tohle zvládl,“ směje se 27letý hráč. Basketbal 3×3 se v Tokiu poprvé představí jako oficiální sport. „Jsem moc rád, že se můžu o olympiádu poprat. Tohle se člověku za život jen tak nenaskytne!“