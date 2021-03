Válečníci z Děčína přemohli covid. Nelapali jsme po dechu, říkal Šiška

„Jsme rádi, že jsme to zvládli a postup do předkola play off pořád máme ve svých rukách,“ radoval se rozehrávač Ondřej Šiška, jeden z děčínských týmových lídrů.

Sám měl průběh nemoci lehký. „Skoro bez příznaků. Někteří kluci na tom byli hůř, ale nikdo neměl vyloženě těžký průběh. Asi to bylo vidět i v zápase, nebyl tam nikdo, kdy by úplně lapal po dechu.“

Nejen s následky infekce se museli vypořádat Válečníci, zvykali si také na nového trenéra. Protože hlavní kouč Tomáš Grepl zůstává v karanténě a bojuje s těžším průběhem nemoci, zastoupil ho Robert Landa, ještě nedávno hráč áčka. A k ruce mu byl jako asistent Jakub Houška, klubová legenda. „Robert (Landa) s Koubou (Houškou) nám vtloukali do hlav to, čím vynikali oni: poctivá obrana a útočný doskok. A myslím, že zrovna tohle ten zápas rozhodlo,“ ohlížel se Šiška.

Pro většinu týmu byli Houška i Landa ještě nedávno spoluhráči, s novou rolí se ale vypořádali bez problémů. „Jsou profíci, mají přirozenou autoritu.“ Jako hráč Landa patřil k těm emotivním a stejné to bylo i na lavičce. „On to tak má rád. Na hřišti vždy nechal všechno, to z člověka jen tak nezmizí. A jako trenér zvládl ten zápas bravurně,“ vysekl Šiška poklonu trenérskému záskoku.

Už dnes Armex čeká další utkání, představí se na palubovce Hradce Králové. Dál bez zraněného kapitána Ježka a také bez Ščekiče, s nímž se rozloučil. Nahradit ho měl Nemanja Bezbradica, pátý nejlepší střelec i doskakovač ligy. Přestože už podepsal smlouvu, do Děčína nakonec nedorazil a po neshodách s jeho bývalým klubem Olomouckem letošní sezonu ukončil. Armex už i za něj měl náhradu, ale angažmá další možné posily překazil covid-19 a karanténa.