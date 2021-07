Jen u nás najdete každou minutu olympijských her, říká šéf Eurosportu

Co všechno k olympiádě nabídnete?

Vysílání 24 hodin denně na dvou kanálech plus kanál 4K u operátorů, kteří ho zařadili do své nabídky. V tomto případě jde o vysoce kvalitní obraz se čtyřikrát vyšším rozlišením, než je běžné. Ostatní vysílání bude ve full HD, což se týká i sedmi dalších dedikovaných kanálů, které budou vysílat souběžně běžící přenosy. Mezi nimi pak může divák na Eurosport Playeru a u některých operátorů libovolně přepínat. Každý z těch kanálů se bude věnovat jednomu typu sportů, bude například kanál pro raketové sporty či pro týmové sporty. Rozhodně tedy budeme oproti předchozím hrám v Pchjongčchangu či Londýně vysílat ve větším rozsahu.

Budou i reprízy?

Jsou v plánu, ale většina vysílání poběží živě.

Michal Šíma

Proč by vlastně měli lidé sledovat olympijské hry právě u vás?

Jen Eurosport nabídne na svých platformách každou minutu her, tedy daleko větší rozsah, než bude moci nabídnout Česká televize. A díky tomu, že Eurosport vysílá prakticky po celé Evropě, mají naši diváci lepší přístup k velkým světovým hvězdám.

Budete klást důraz i na české sportovce?

Eurosport v Česku vysílá stále celoevropský program právě se zaměřením na nejlepší sportovce světa, ale části programu se budou soustředit i na české naděje. Nyní například jednáme o zařazení zápasů českých basketbalistů do programu. Počítáme ale s tím, že stále více diváků přistupuje k obsahu digitálně, a proto využijí Eurosport Player, kde najdou všechny momenty her.

Zmínil jste vysílání Eurosport Playeru...

Ano, ten je u lidí v posledních letech hodně oblíbený i třeba proto, že při tenisových grandslamech je k dispozici vysílání ze všech kurtů. Diváci si na playeru také mohou volit jazykovou stopu řady cizích jazyků. Co se týče olympiády, tak zde ve výborné kvalitě můžete sledovat nejen lineární vysílání našich kanálů, ale i bonusové programy a kanály. Každý se bude zaměřovat na jinou skupinu sportů.



Kteří komentátoři budou u vás olympiádu provázet?

Spoléháme na naše osvědčené komentátory, které diváci dobře znají. Vyzdvihl bych snad jen nestora naší redakce Štěpána Škorpila, který byl osobně přítomný na patnácti OH a několika dalších se účastnil ze studia. Věřím, že v tomto ohledu nemá v českém sportovním éteru konkurenci. V některých přenosech bude komentovat spolu s olympijským vítězem v desetiboji Robertem Změlíkem a to mají naši diváci rádi.

OH na ČT Sport Česká televize jakožto držitel sublicence na vysílací práva nabídne z Tokia vybraná sportovní odvětví. Podmínky sublicence dovolují ČT odvysílat maximálně 300 hodin premiér za celou dobu her a navíc jen na jediném kanále, který lze překlopit do internetového streamu.

A další experti?

Na atletiku chystáme ještě trojskokana a svéráze Jirku Vyčichla. Na gymnastiku je připraven bezkonkurenční Petr Novák, v plaveckých přenosech se objeví olympionik Jirka Jedlička, dráhovou cyklistiku přiblíží insider Josef Kratina a zajímavé postřehy nabídnou i experti v surfingu či šermu.

Chystáte i vlastní olympijské studio?

To ne, česká redakce připravuje pouze českou jazykovou stopu evropského vysílání Eurosportu a na tvorbě obrazových materiálů se přímo nepodílí. Využíváme ale toho, že jsme součástí obří sportovní stanice, a dostaneme se tak k mnoha informacím a zdrojům. A také bude pořad „Tokyo Today“, v němž využijeme oblíbené techniky virtuálního studia The Cube, které diváci znají z tenisových grandslamů.

O co vlastně jde?

Je to technologie, díky níž má divák dojem, že moderátor a sportovec spolu hovoří ve stejném studiu. Prakticky to funguje tak, že systém kamer zaznamenává reálný obraz sportovce v přenosové buňce, třeba v Tokiu. A obraz je pak graficky upraven, doplněn interaktivními prvky a vysílá se to do vzdáleného studia.

Bude vysílání náročné i vzhledem k časovému posunu?

Nebude to pro některé úplně příjemné, ale už jsme na to nejen díky tenisu zvyklí. Pojedeme na plné obrátky a těšíme se, že redakce hodně ožije a budeme mít zase na co vzpomínat.