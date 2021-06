O2 TV od července končí s kanály AMC, přidá Eurosport a Discovery

„I přes dlouhotrvající a usilovné vyjednávání se nepodařilo najít se zástupci kanálové skupiny AMC shodu,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí O2 TV David Solnař. Doplnil, že majitelé O2 TV získají od července i vlastní filmovou knihovnu O2 TV Plus a prestižní National Geographic+.

„Ve spolupráci s Eurosportem se fanoušci dočkají mimořádného pokrytí Olympijských her v Tokiu 2020,“ slíbil Solnař. Televize O2 TV mimořádně zařazuje od 23. července do 8. srpna sedm prémiových kanálů z rodiny Eurosport.

Fanoušci tak mohou sledovat několik souběžně běžících přenosů. Pop-up kanály Eurosportu, které se vysílají výhradně v HD kvalitě s originálním komentářem, budou dostupné od tarifu O2 TV Bronzová a navíc je každý najde i ve všech předplacených tarifech O2 TV Sport Pack.

O2 TV dále jako partner značky Discovery uvede prémiovou stanici HGTV. „Jako první přinášíme do Česka vlajkovou loď společnosti Discovery - kanál HGTV - pro naše zákazníky jej budeme postupně lokalizovat do češtiny. Protože fighting nás baví, zařadíme do naší nabídky i novou sportovní stanici FightBox HD a pro mladší diváky stanici Gametoon. Oblíbený dokumentární žánr obohatíme oCS Historya Crime+Investigation,“ popsala další programové změny šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

V nabídce se objeví i dva dětské kanály v původním znění. „Vedle slovenské stanice RiK s kvalitní dětskou hranou a animovanou tvorbou i oceňovanými dětskými filmy a seriály zařadíme také americký Nick HD s tím nejlepším obsahem z rodiny Nickelodeon,“ doplnila Lenerová s tím, že dětský kanál ve slovenštině a angličtině si zákazníci dlouhodobě přáli. Na podzim by se měl navíc v nabídce O2 TV objevit v české premiéře zbrusu nový kanál Teen Nick v českém jazyce.

Prvenství drží O2 TV také v zařazení zcela nového kanálu pro dospělé VIXEN HD z portfolia prestižní produkční společnosti Dorcel. Od poloviny července pak nabídku doplní i nedávno spuštěná stanice Prima Star HD.

Majitelům O2 TV Bronzová přibydou nově v nabídce oblíbené stanice Nick Jr. a FilmBox Premium HD. Do O2 TV Stříbrná pak operátor přidává Film Europe+ HD a History.

Dokumenty od září

„Loňský pandemický rok jasně ukázal, že tato doba přeje sledování filmů a seriálů, a to v čase, kdy se rozhodne sám divák. Spouštíme proto novou službu O2 TV Plus, která nabídne našim divákům zdarma na 200 nejlepších snímků ze stanic FilmBox a Epic Drama,“ doplnila Lenerová. O2 TV Plus bude dostupná pouze přes set-top box majitelům O2 TV Stříbrná a O2 TV Zlatá v sekci „aplikace“. Její obsah se bude každý měsíc obměňovat.

Na prvotřídní dokumenty z produkce National Geographic se mohou zákazníci O2 TV těšit od září v exkluzivní knihovně pořadů National Geographic+. „Diváci tu najdou to nejlepší ze světa přírody, co objektivy kamery zachytily. Dokumenty přitom mohou sledovat kdykoli, a to bez předepsaného televizního programu,“ uvedla Lenerová. Majitelům O2 TV s tarifem Bronzová či vyšším bude služba dostupná podobně jako O2 TV Plus nebo Dětský koutek v sekci „aplikace“.