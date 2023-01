Český rozhlas získal vysílací práva na olympijské hry v letech 2026 až 2032

Vysílací práva získal na základě dohody mezi Mezinárodním olympijským výborem a Evropskou vysílací unií EBU, jejímž je členem. ČRo to oznámil v tiskové zprávě. Veřejnoprávní rozhlas je jediným rádiem v Česku, které práva získalo.

Práva zahrnují zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo i v roce 2030 a letní olympiády v Los Angeles 2028 a Brisbane 2032. Uzavřená dohoda zaručuje bezplatný dosah her prostřednictvím sítě veřejnoprávních vysílatelů EBU, z nichž naprostá většina vysílala olympijské hry i v minulých letech ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem a Warner Bros. Discovery.

„Považuji za velký úspěch, že se Evropské vysílací unii podařilo uzavřít dohodu, díky které budou zimní a letní olympijské hry od roku 2026 do roku 2032 dostupné co nejširšímu publiku po celé Evropě. Pro Český rozhlas to znamená, že budeme moci posluchačům poskytnout nejvíce přímých přenosů a reportáží z olympiád v historii. Sportovní fanoušci tak budou mít přístup k široké škále sportů, které mají rádi. Tento počin jenom podtrhuje význam Evropské vysílací unie,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu a místopředseda EBU René Zavoral.

Od roku 2026 bude EBU držitelem volných vysílacích práv v televizi a na digitálních platformách. Každý člen EBU bude vysílat více než 200 hodin přenosů z OH a nejméně 100 hodin televizního vysílání ze zimních olympijských her s širokou nabídkou rozhlasového vysílání, živého streamování a zpravodajství na webu, v aplikacích a na platformách sociálních médií.