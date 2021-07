Předseda ČOV Kejval: Šlo o sérii chyb. Prošetříme je a viníky potrestáme

Čím si vy osobně vysvětlujete, že k sériovému nakažení došlo?

To je zcela zjevné. Všechny ty případy jsou z jednoho charterového letu do Tokia. Pro postižené olympioniky jde o sportovní tragédii, tak to vnímáme a budeme v tomto směru postupovat naprosto nekompromisně. Už na tom pracujeme.