Je to amatérismus, zlobí se šéf agentury zastupující Nausch Slukovou

ČOV se podle Trávníčka nepostaral o to, aby se sportovci dostali bezpečně na OH. „Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě. V letu z 16. července pod organizační hlavičkou ČOV očividně neexistovala jakákoliv standardní protiepidemická opatření na letišti i během letu samotného, celá situace vyústila v množství pozitivních případů mezi sportovci i samotnými funkcionáři ČOV,“ uvedl ve vyjádření pro média.



Nausch Sluková přišla o plánovaný poslední olympijský start. Musí do desetidenní izolace a do turnaje začínajícího v sobotu s Barborou Hermannovou nezasáhnou. Jejich jedinou společnou olympijskou účastí tak zůstane Rio 2016.



Právě olympijské Tokio přitom mělo být vrcholem tohoto páru. „Jsem ohromně zklamaný ze situace celého týmu, jehož pětileté úsilí a dřina nyní vyzněly do prázdna. Společně se všemi spolupracujícími stranami a obchodními partnery jsme oprávněně věřili ve výsledek, který by byl odměnou pro všechny zúčastněné. A právě proto je pro mě absolutně nepochopitelné, jakým způsobem k samotné nákaze došlo,“ řekl Trávníček.

Upozornil, že celý beachvolejbalový tým dělal maximum pro to, aby se nákaze vyhnul. „Dařilo se to za cenu omezení, ústupků a kompromisů ve sportovní přípravě i osobním životě. Také my jsme při partnerských a mediálních povinnostech pracovali ve speciálním režimu tak, abychom žádným způsobem neohrozili zdraví děvčat a jejich sportovní sny,“ vykládal.

Pochybení ČOV, jehož vedení začalo dění při problematickém letu vyšetřovat, podle něj i kazí mezinárodní pověst českého sportu jako celku. „V praxi má ČOV vedle ochrany olympijské symboliky jediný úkol - dostat zdravé sportovce na místo konání olympiády, kde mají zúročit letité snažení a dostat možnost hrdě reprezentovat Česko. Ve světle současného skandálu se opět otevírá otázka funkčnosti současné podoby ČOV a jeho fungování do budoucna,“ dodal Trávníček.